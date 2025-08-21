الخميس 2025-08-21 08:49 ص
 

فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء

الخميس، 21-08-2025 07:31 ص

الوكيل الإخباري- اعلنت شركة كهرباء إربد انها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مناطق ضمن اختصاصها لغايات الصيانة اليوم الخميس.

كما أعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مناطق في الشونة الشمالية اليوم الخميس.

 


