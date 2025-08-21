فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- اعلنت شركة كهرباء إربد انها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مناطق ضمن اختصاصها لغايات الصيانة اليوم الخميس.

كما أعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مناطق في الشونة الشمالية اليوم الخميس.