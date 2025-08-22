تعاون إماراتي – أردني دولي لإغاثة سكان قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استكمالاً لجهد دولة الإمارات العربية المتحدة في الدعم الإنساني لقطاع غزة، نفذت الإمارات الخميس بالتعاون مع الأردن ودول مشاركة، اليوم عملية الإنزال الجوي الـ77 للمساعدات ضمن عملية "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3".

وشاركت في هذه العملية كل من ألمانيا،فرنسا،هولندا،سنغافورة وإندونسيا، وتضمنت الشحنة

كميات من المواد الغذائية الأساسية ، ومع هذا الإنزال الجوي، بلغ إجمالي ما أنزلته دولة الإمارات جواً في إطار العملية أكثر من 4028 طنا من المساعدات المتنوعة، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية.



وجرى تجهيز هذه الشحنة بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.