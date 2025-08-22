تعاون إماراتي – أردني دولي لإغاثة سكان قطاع غزة

وشاركت في هذه العملية كل من ألمانيا،فرنسا،هولندا،سنغافورة وإندونسيا، وتضمنت الشحنة
كميات من المواد الغذائية الأساسية ، ومع هذا الإنزال الجوي، بلغ إجمالي ما أنزلته دولة الإمارات جواً في إطار العملية أكثر من 4028 طنا من المساعدات المتنوعة، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية.
وجرى تجهيز هذه الشحنة بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وانطلاقاً من الدور الإنساني للإمارات، فإن جهدها في القطاع يتواصل منذ اللحظة الأولى للحرب، لتلبية نداء المستغيثين وحث المجتمع الدولي لتقديم العون لهم في ظل ظروف قاسية يمرون بها.
