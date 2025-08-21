وزارة التربية: استحداث 10 تخصصات جديدة في مجال التعليم المهني

08:38 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743135 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم المهني والتقني، هشام الرفاعي، عن وجود 331 مدرسة تُعنى بالتدريب المهني في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





وقال الرفاعي إنه تم استحداث 10 تخصصات جديدة في التعليم المهني؛ 6 منها أُطلقت في 2023، وأربعة في 2024.



وأضاف أن الوزارة بصدد استحداث تخصصين جديدين خلال الشهر المقبل، هما: الرعاية الصحية والاجتماعية، والرياضة.



وأوضح الرفاعي أن التخصصات التي تم استحداثها خلال العامين الماضيين تشمل: الأعمال وتكنولوجيا الأعمال، الشعر والتجميل، الزراعة والهندسة، الضيافة، السفر والسياحة، فن وتصميم الوسائط الإبداعية، والإنشاءات والبيئة العمرانية.



وأشار إلى أن التعليم المهني في الأردن شهد تحولًا جذريًا، حيث انتقل من النظام التقليدي، الذي كان يقتصر على سنتين وأربع تخصصات ويستهدف الذكور بشكل أكبر، إلى نظام حديث يعتمد على مؤهلات علمية معتمدة دوليًا لدى أكثر من 70 دولة حول العالم، ويدرسها نحو مليون طالب عالميًا.