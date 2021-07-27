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الثلاثاء، 27-07-2021 09:35 ص

سمو الأميرة غيداء طلال تكرّم بنك الإسكان لرعايته لجائزة مؤسسة الحسين للسرطان للإعلاميين

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الوكيل الاخباري - كرّمت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أُمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، بنك الإسكان- البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- تقديراً لكونه الشريك الاستراتيجي لجائزة مؤسسة الحسين للسرطان للإعلاميين.

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وسلّمت سمو الأميرة غيداء طلال، للرئيس التنفيذي لبنك الإسكان عمّار الصفدي درعاً تذكارياً تقديراً لجهود البنك في دعم مركز ومؤسسة الحسين للسرطان، ورعايته السنوية للجائزة الإعلامية ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين.

 

وجاء هذا التكريم خلال اللقاء الذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 14/7/2021 في مركزالحسين للسرطان للإعلان عن أسماء الإعلاميين الفائزين بالجائزة.


وأعرب الصفديعن تقدير وشكر البنك لسمو الأميرة غيداء على هذا التكريم، مقدماً التهنئة للإعلاميين الذين فازوا بهذه الجائزة السنوية وأكد على أن شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان تنبع من إيماننا العميق والقوي بالرسالة الإنسانية والنبيلة التي تتبناها هذه المؤسسة والتي تكرس كامل طاقاتها وجهودها لإنقاذ حياة مرضى السرطان من خلال توفير أفضل رعاية شموليةبأعلى المعايير العالمية، بالإضافة إلى التوعية بخطورة هذا المرض وأهمية الكشف المبكر عنه".


وأضاف الصفدي:"إننا في بنك الإسكان وإذ نقدّرعالياً الجهود العظيمة التي تبذلها هذه المؤسسة، لنفخر بأن نكون في مقدمة الشركات والمؤسسات الأردنية التي تدعم وتساند هذه الجهود وتوليها اهتماماً كبيراً، وذلك من منطلق واجبنا الوطني ومواطنتنا الصالحة.

 

واليوم، يشرّفنا أن نحظى بهذا التكريم الذي يدفعنا لبناء المزيد من الشراكات المجتمعية وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة".


كما ثمّن الصفدي، الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية في التعريف بمرض السرطان والتوعية بضرورة الكشف المبكر عنه، إضافة إلى تسليطهم الضوء على جهود مؤسسة الحسين للسرطان في هذا الجانب.


وتجدر الإشارةإلى أن بنك الإسكان يعد شريكاً استراتيجياً لمؤسسة الحسين للسرطان بما يدعم استمرارية الجهود في التوعية بمرض السرطان وأهمية توفير أفضل رعاية شمولية بأعلى المعايير لمرضى السرطان.

 




 

 


 

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