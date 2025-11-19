الجمعة 2025-11-21 03:47 م
 

الأشغال تغلق طريق نزول صافوط فجر الجمعة وتعلن عن مسارات بديلة

الأربعاء، 19-11-2025 05:57 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة على طريق جرش (نزول صافوط) بالاتجاهين، بهدف تركيب جسر مشاة معدني لخدمة أهالي المنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الأعمال تتطلب إغلاق الطريق بالكامل في الاتجاهين خلال فترة التنفيذ، مع تحويل حركة السير للقادمين من دوار صويلح باتجاه شارع إبراهيم زيادة، وتحويل السير للقادمين من دوار عين الباشا باتجاه صويلح إلى شارع كناز بن الحسين قرب الكنيسة الأرثوذكسية.


وستطبق هذه التحويلات خلال ساعات الليل، بدءا من الساعة الثانية فجرا من يوم الجمعة المقبل وحتى ساعات الصباح، تبعا لظروف العمل في الموقع.


وأكدت الوزارة أن التحويلات ستنفذ بالتعاون مع إدارة السير، مع توفير جميع إجراءات ومتطلبات السلامة العامة لضمان انسيابية الحركة أثناء فترة العمل.


كما دعت مستخدمي الطريق إلى الالتزام بتعليمات الكوادر الميدانية ورجال الأمن العام، والتقيد بقواعد القيادة الآمنة حفاظا على سلامتهم وسلامة العاملين في الموقع.

 



