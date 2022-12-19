هيونداي توفر النقل المستدام لكأس العالم قطر 2022 من خلال حافلات اليك سيتي، ويونيفرس، وكاونتي

الوكيل الإخباري - ساعدت شركة هيونداي موتور، الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا قطر 2022 ، أكبر بطولة كرة قدم في العالم في تلبية احتياجات التنقل، من خلال توفير أسطول من حافلات هيونداي، بما في ذلك 10 حافلات كهربائية صديقة للبيئة Elec City لاستخدامها خلال الحدث الذي قام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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تضمن أسطول حافلات هيونداي المقدم للبطولة، حافلات يونيفرس كاونتي، المستخدمة لنقل المنتخبات الوطنية المشاركة، كل حافلة كانت مغلفة بالألوان الوطنية لكل فريق، وتحمل تعهدًا من كل فريق من شأنه أن يساهم في حملة الاستدامة "هدف القرن (GOTC)"، التي أطلقتها شركة هيونداي.



تم استخدام حافلات Elec City الكهربائية لنقل وفود وسائل الإعلام، بينما أعدت هيونداي موتور تنظيمًا مخصصًا ونظام دعم لعمليات المركبات الكهربائية المستقرة الحافلة الصديقة للبيئة.



لضمان السلامة والتشغيل السلس، أجرت هيونداي موتور مراقبة مباشرة لمركبات الأسطول بحثًا عن أي تعطل أو حوادث، وتقديم استجابة سريعة للخدمة، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وفحص الحافلة حسب الحاجة.

تستخدم الشركة أيضًا خدمة التحكم في المركبات في مباشرة لتحسين إدارة جودة خدمة الأسطول.

من خلال الكشف عن أي حادث أو تعطل المركبة مباشرة، يقوم النظام بتوحيد جميع العمليات من تخزين السيارة والإرسال في حالات الطوارئ إلى إصلاح الحافلات والاستجابة للحوادث.



بالإضافة إلى توفير حافلات ومركبات الأسطول، أطلقت هيونداي موتور حملة كأس العالم" هدف القرن (GOTC)" تحت شعار "عالم متحد من أجل الاستدامة" في أبريل، مع تصور حيادية الكربون لكأس العالم ومشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.



كجزء من الحملة، أنشأت هيونداي موتور فريق القرن، وهو مجموعة من سفراء الحملة مع لاعب كرة القدم الوطني الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد كقائد للفريق.

يضع كل عضو في"فريق القرن" أهدافًا لخلق مستقبل مستدام للكوكب كل في مجال خبرته.



تم الكشف من جميع أعضاء"فريق القرن" البالغ عددهم 11 عضوً الإكمال فريق واحد موحد، بما في ذلك BTS سفير العلامة التجارية العالمية شركة هيونداي موتور، و لعبة كرة القدم الأفغانية اللاجئة وسفيرة الدنمارك يونسكو نادية نديم، ومصمم الأزياء الأمريكي جيريمي سكوت، والنحات الإيطالي لورينزو كوين، والمصورة الوثائقية نيكي، إضافة إلى"سبوت" روبوتبو سطنداينا ميكس.

