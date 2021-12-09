OPPO تعلن عن استراتيجيتها الجديدة لقطاع التكنولوجيا وتكشف النقاب عن ابتكارين جديدين

الوكيل الاخباري - قالت شركة OPPO العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، أنها ستعلن عن أحدث استراتيجياتها المتعلقة بقطاع التكنولوجيا وستكشف النقاب عن تقنياتها المثيرة وذلك خلال مؤتمر OPPO INNO Day 2021 الافتراضي الذي سيعقد في مدينة شنتشن يومي 14 و15 كانون الأول الجاري.

اضافة اعلان



وخلال الحدث الذي يعد الحدث التقني الأكبر للشركة على الإطلاق، ستعلن OPPO عن أول معالج NPU (Neural Processing Unit)، و النظارة الذكيةOPPO smart glasses بالإضافة إلى العديد من الانجازات التكنولوجية الأخرى، فيما سيلقي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OPPO، توني تشين، خطاباً رئيسياً افتراضياً بشأن استراتيجيات الشركة المحدثة والتوجيهات الجديدة في مجال البحث والتطوير، كما سيقدم كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة عروضاً تقديمية حول ابتكارات وتقنيات الشركة NPU و OPPO smart glasses.





كما ستعرض OPPO خلال حدث INNO DAY 2021 تفاصيلاً حول عدد من أحدث تقنياتها المتطورة بما فيها الكاميرا القابلة للسحب والإنسان الرقمي، إلى جانب الإعلان عن ابتكارات أخرى تتعلق بالتصوير والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والجيل الخامس، وغيرها من الابتكارات والمفاهيم التكنولوجية الرائدة التي بدأت OPPO بعرضها في هذا المؤتمر منذ إطلاقه في عام 2019 منها على سبيل المثال لا الحصر؛ الجيل الأول من منتجها نظارات الواقع المعزز وسلسلة ساعاتها الذكية 5G CPEوالسلسلة الذكية من الساعات OPPO Watch ، وفي عام 2020، عرضت OPPO ثلاثة منتجات الهاتف القابل للتمدد OPPO X 2021و AR Glass 2021 وCybeReal، فيما ستواصل OPPO هذا العام تقليدها المتبع من خلال تقديم أحدث إنجازاتها التي تدفع بحدود التقدم التكنولوجي إلى أبعد من أي وقت مضى.





قامت OPPO أيضًا بإنشاء منصة افتراضية حيث يمكن للمستخدمين استخدام صورهم الرمزية (Avatar) لتجربة أحدث ابتكارات OPPO ، يمكنك اكتشاف المزيد في 14-15 كانون الأولالجاري.

