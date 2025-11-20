الأمن العام : (800) ألف مركبة خضعت للفحص الفني أثناء الحملة الشتوية لغاية تاريخه

وأضاف ضابط عمليات السير أن أبرز الأعطال الفنية التي تم ملاحظتها خلال الحملة الشتوية التي تنفذها الإدارات المرورية بالإضافة للإدارة الملكية لحماية البيئة أعطال الأضوية بمختلف أنواعها (الأمامي وأضوية الرجوع للخلف والغمازات) بالإضافة لماسحات الزجاج منوها إلى استمرار الحملة حتى نهاية الشهر الحالي بشكل مبدئي مع إمكانية التمديد إذا اقتضت الحاجة لذلك.
ولفت إلى أنه سيتم الإبقاء على إشارة وجود الخلل الفني على سجل المركبة المروري لحين إصلاحه ومراجعة إحدى أقسام السير أو الدوريات الخارجية او الترخيص بما فيها الترخيص المسائي لرفع هذه الإشارة عن المركبة حتى وإن تجاوزت المدة المقررة سبعة أيام.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025
-
تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
-
رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا
-
المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي
-
معالي جمال الخريشا في ذمة الله
-
الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا ينطلق اليوم في دمشق
-
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025
-
مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي