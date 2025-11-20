الجمعة 2025-11-21 03:47 م
 

الأمن العام : (800) ألف مركبة خضعت للفحص الفني أثناء الحملة الشتوية لغاية تاريخه

مدير الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الخميس، 20-11-2025 08:44 ص
الوكيل الإخباري-   أكد ضباط عمليات الإدارات المرورية على أن (800) ألف مركبة قد خضعت للفحص الفني خلال الحملة الشتوية لغاية تاريخه اجتاز الفحص منها بنجاح  (709) ألف مركبة مما يدل على الاهتمام والمتابعة المستمرة للمواطنين لمركباتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة باقي مستخدمي الطريق. اضافة اعلان


وأضاف ضابط عمليات السير  أن أبرز الأعطال الفنية التي تم ملاحظتها خلال الحملة الشتوية التي تنفذها الإدارات المرورية بالإضافة للإدارة الملكية لحماية البيئة أعطال الأضوية بمختلف أنواعها (الأمامي وأضوية الرجوع للخلف والغمازات) بالإضافة لماسحات الزجاج منوها إلى استمرار الحملة حتى نهاية الشهر الحالي بشكل مبدئي مع إمكانية التمديد إذا اقتضت الحاجة لذلك.

ولفت إلى أنه سيتم الإبقاء على إشارة وجود الخلل الفني على سجل المركبة المروري لحين إصلاحه ومراجعة إحدى أقسام السير أو الدوريات الخارجية او الترخيص بما فيها الترخيص المسائي  لرفع هذه الإشارة عن المركبة حتى وإن تجاوزت المدة المقررة سبعة أيام.
 
 
