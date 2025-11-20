الجمعة 2025-11-21 03:55 م
 

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الخميس، 20-11-2025 08:28 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب، الخميس، وسط ارتفاع الدولار وانحسار توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في كانون الأول، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقريرا أميركيا للوظائف.اضافة اعلان


وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4077.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2%إلى 4075.80 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 33% تقريبا خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي يومي 9 و10 كانون الأول بانخفاض عن 49% أمس الأربعاء.

وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عوائد إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات الضبابية الاقتصادية.

وينصب التركيز الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أيلول المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي في الآونة الأخيرة. ومن المتوقع أن توفر البيانات المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة البنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 51.44 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.9% إلى 1559.54 دولارا، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 1395.37 دولارا.
 
 
