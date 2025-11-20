الجيش يدعو الأردنيين الذين أتموا 17 عاماً لتفعيل وثيقة خدمة العلم

وبينت القيادة العامة للقوات المسلحة، أن ذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافقة 21 تشرين ثاني 2025 وذلك عملًا بأحكام نصوص قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وتعديلاته.
وأكدت أنه ستكون امكانية تفعيل وثيقة خدمة العلم الالكترونية للطلاب المنتظمين على مقاعد الدراسة من قبل الطالب نفسه او احد ذويه.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025
-
تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
-
رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا
-
المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي
-
معالي جمال الخريشا في ذمة الله
-
الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا ينطلق اليوم في دمشق
-
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025
-
مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي