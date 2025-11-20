الجمعة 2025-11-21 03:47 م
 

الجيش يدعو الأردنيين الذين أتموا 17 عاماً لتفعيل وثيقة خدمة العلم

الخميس، 20-11-2025 07:39 ص

الوكيل الإخباري-   دعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - دائرة التعبئة والجيش الشعبي، أنه يتوجب على كل أردني "ذكر" اكمل السابعة عشرة من عمره أن يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم من خلال التطبيق الالكتروني الحكومي (سند).

وبينت القيادة العامة للقوات المسلحة، أن ذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافقة 21 تشرين ثاني 2025 وذلك عملًا بأحكام نصوص قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وتعديلاته.

وأكدت أنه ستكون امكانية تفعيل وثيقة خدمة العلم الالكترونية للطلاب المنتظمين على مقاعد الدراسة من قبل الطالب نفسه او احد ذويه.

