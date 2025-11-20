الأردن يحقق تقدما على مؤشر المعرفة العالمي ليصل إلى المرتبة 73

08:10 ص

الوكيل الإخباري- حقّق الأردن تقدما جديدا للعام الثالث على التوالي على مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025، ليصل إلى المرتبة 73 من 195 دولة عالميا، مقارنة مع المرتبة 88 من أصل 141 عام 2024، والمرتبة 97 من أصل 133 دولة في عام 2023.





وبحسب التقرير السنوي لعام 2025 لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 - 2025 الذي يتضمن تنفيذ خطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في عدد من المؤشرات الدولية، اعتمدت الحكومة خطة عمل تنفيذية لتحسين مرتبة الأردن في التقرير من قبل لجنة التحديث الاقتصادي على جميع الجهات الوطنية المعنية بهذا المؤشر.



ويعكس هذا التقدم التزام الأردن الراسخ بتطوير منظومة المعرفة في الأردن، وتعزيز تنافسيته في المؤشرات الدولية ضمن جهود تحقيق أهداف ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لتعزيز الاقتصاد المعرفي الأردني القائم على الإبداع والتكنولوجيا.