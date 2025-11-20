ترامب يقول إنه سيلتقي الجمعة مع عُمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني

وقال ممداني، رئيس بلدية أكبر مدينة في الولايات المتحدة القادم من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي والمعارض للرئيس الجمهوري إنه مستعد بمجرد انتخابه في تشرين الثاني، للتحدث مع دونالد ترامب حول "كلفة المعيشة" التي تعد في قلب اهتمامات الأميركيين.
وكتب ترامب "طلب رئيس بلدية نيويورك الشيوعي، زهران ممداني، لقاء. قررنا أن يكون هذا اللقاء في المكتب البيضوي الجمعة 21 تشرين الثاني".
واستخدم زهران ممداني الذي يقدم نفسه كشخصية مقاومة ضد الرئيس، دونالد ترامب كفزاعة طوال حملته الانتخابية، متهما إياه بـ "الفاشية".
ويقوم دونالد ترامب بالشيء نفسه، إذ يقول للأميركيين إنهم يواجهون الآن "خيارا بين الشيوعية والمنطق السليم".
