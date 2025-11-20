الجمعة 2025-11-21 03:59 م
 

ترامب يقول إنه سيلتقي الجمعة مع عُمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع عُمدة نيويورك الاشتراكي المنتخب زهران ممداني.
الخميس، 20-11-2025 07:42 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء على منصته "تروث سوشل" أنه سيلتقي عُمدة نيويورك الاشتراكي المنتخب زهران ممداني الجمعة في المكتب البيضوي.اضافة اعلان


وقال ممداني، رئيس بلدية أكبر مدينة في الولايات المتحدة القادم من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي والمعارض للرئيس الجمهوري إنه مستعد بمجرد انتخابه في تشرين الثاني، للتحدث مع دونالد ترامب حول "كلفة المعيشة" التي تعد في قلب اهتمامات الأميركيين.

وكتب ترامب "طلب رئيس بلدية نيويورك الشيوعي، زهران ممداني، لقاء. قررنا أن يكون هذا اللقاء في المكتب البيضوي الجمعة 21 تشرين الثاني".

واستخدم زهران ممداني الذي يقدم نفسه كشخصية مقاومة ضد الرئيس، دونالد ترامب كفزاعة طوال حملته الانتخابية، متهما إياه بـ "الفاشية".

ويقوم دونالد ترامب بالشيء نفسه، إذ يقول للأميركيين إنهم يواجهون الآن "خيارا بين الشيوعية والمنطق السليم".
 
 
