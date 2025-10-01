الأربعاء 2025-10-01 11:33 ص
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، صباح الأربعاء، لتواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ الأردن.
الذهب
 
الأربعاء، 01-10-2025 10:24 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، صباح الأربعاء، لتواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ الأردن.

وبحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفعت أسعار الذهب، ليصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 –الأكثر طلبًا من قبل المواطنين– إلى 78.70 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 75.70 دينارًا لغايات الشراء.

كما ارتفعت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محالّ الصاغة، لتصل إلى 90.10 و69.80 و53 دينارًا على الترتيب.

اضافة اعلان

 


Image1_1020251102337766280484.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الجيش الإسرائيلي يغلق شارع الرشيد الرئيسي للمتجهين شمالا من جنوب غزة

ة

فن ومشاهير لأول مرة.. باميلا الكيك في بطولة مسلسل رمضاني إلى جانب نجم سوري شهير

سقب

أخبار الشركات الملكية الأردنية وزين تطلقان خدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة في مطار الملكة علياء الدولي بالتعاون مع شركة "ميرج"

خم

منوعات مؤثر بريطاني يوثّق زلزال الفلبين في "بث مباشر"- فيديو

القمح

أخبار محلية إعادة طرح عطاء لشراء كميات من القمح للمرة الثانية

للا

منوعات هم الجذور ونحن الأغصان.. تحية احترام لكبار السن في يومهم العالمي

وزارة المياه

أخبار محلية ضبط حفارة مياه مخالفة في الشونة الجنوبية وحجزها

تطبيق سند

أخبار محلية نصف مليون مواطن معدل استخدام تطبيق "سند" أسبوعيا



 
 



الأكثر مشاهدة