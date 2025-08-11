شراكات واعدة بين قطاع المحيكات ومجموعة المصباح السعودية

الوكيل الإخباري- دشنت غرفة صناعة الأردن سلسلة فعاليات ولقاءات نوعية بين قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، ومجموعة المصباح السعودية، إحدى أبرز المجموعات الاستثمارية الرائدة وذات التواجد القوي في الأسواق الخليجية.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الاثنين، تؤسس هذه الفعاليات واللقاءات التي حضرها مجموعة من المصانع المحلية العاملة بالقطاع، لشراكات واعدة بين الطرفين وبما يسهم في تعزيز الحضور الأردني بالمعارض الخارجية التي تهم القطاع، وبخاصة معرض (Sourcing as Magic) الذي يقام بالولايات المتحدة الأميركية ومثل نقطة الانطلاق لهذه الشراكة.



وجاءت هذه الفعاليات واللقاءات بدعم من مشروع (ITC-MENATEX) الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين غرفة صناعة الأردن ومركز التجارة الدولية وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بهدف تعزيز تنافسية القطاع من خلال التجارة المستدامة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتحسين الأداء البيئي وزيادة الصادرات وتعزيز الحضور الأردني في المعارض الدولية.



وتخللت الفعاليات واللقاءات التي عقدت بمقر الغرفة، تقديم عرض متكامل لمنتجات القطاع بأسلوب معاصر يعكس جاهزية المصانع الأردنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.



وتضمنت الفعاليات استعراض فرص التعاون بين الطرفين بمجالات الألبسة بمختلف أشكالها والمنتجات الجلدية والمنتجات المنزلية، إلى جانب إبراز ما تتميز به المصانع المحلية من قدرات إنتاجية عالية وجودة تلبي أرفع المعايير.



وتم على هامشها تنظيم زيارات ميدانية مشتركة لمصانع المحيكات المحلية المهتمة بالاستفادة من هذه الشراكة، حيث أطلعت مجموعة المصباح على خطوط الإنتاج، وتنوع التصاميم، ومدى الالتزام الصارم بمعايير الجودة العالمية.



وذكر ممثل القطاع في صناعة الأردن المهندس أيهاب قادري، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الغرفة لغايات تعزيز تنافسية القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامه، وبما يمكنه من قدرته على تنفيذ المبادرات الخاصة فيه التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي سواء لجهة زيادة الصادرات أو توفير فرص العمل والتشغيل.



وأكد أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة عملية نحو بناء شراكات تجارية مستدامة، تسهم في تعزيز تنافسية قطاع المحيكات الأردني وترسخ حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية