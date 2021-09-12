أكبر محطة لامتصاص الكربون من الجو تعمل في آيسلندا

الوكيل الإخباري - شغلت آيسلندا أكبر آلة لامتصاص الكربون في العالم، وصفت بأنها أداة للحد من تغير المناخ.وأطلقت آلة "التقاط الهواء المباشر'' التي تبلغ تكلفتها 15 مليون دولار وأنشأتها شركة Climeworks (مقرها زيورخ)، يوم الأربعاء الماضي بآيسلندا.

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وسميت الآلة "أوركا"، وهي مصممة لالتقاط ما يصل لنحو 4 آلاف طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويا كجزء من الجهود المبذولة لتقليل مستويات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، أي ما يعادل الانبعاثات السنوية من حوالي 790 سيارة.

وبحسب موقع "بلومبيرغ"، فإن ذلك العدد الإجمالي هو مجرد جزء بسيط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، التي بلغت 34.7 مليار طن العام الماضي، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.



تتكون "أوركا" من "أجهزة تنقية الهواء" المعدنية التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء المحيط باستخدام المراوح، قبل استخراجه باستخدام مرشح كيميائي.



ثم يخزّن ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، ما يقلل من كمية غازات الاحتباس الحراري التي تصل إلى الغلاف الجوي.



ويمكن تخزين الغاز بشكل دائم في تكوينات جيولوجية عميقة، أو استخدامه في صناعة الوقود والمواد الكيميائية ومواد البناء وغيرها من المنتجات.



من جهته، أوضح يان فورزباكر، الرئيس التنفيذي المشارك والمؤسس المشارك لشركة Climeworks أن "أوركا" علامة فارقة في صناعة التقاط الهواء المباشر، قد قدمت مخططا قابلا للتطوير ومرنا وقابلا للتكرار للتوسع المستقبلي للشركة وما يزال تحقيق صافي الانبعاثات العالمية "صفرا"، طريقا طويلا لقطعه، ولكن مع الآلة الجديدة، تعتقد الشركة أنها قد خطت خطوة مهمة أقرب لتحقيق ذلك الهدف.

المصدر - البيان