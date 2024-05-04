شاهد أب يجبر طفله على الركض حتى الموت في أمريكا

الوكيل الإخباري - انطلقت في مدينة نيوجيرسي الأميركية جلسة محاكمة أب أجبر ابنه البالغ من العمر 6 سنوات على الركض على جهاز المشي لأنه "سمين للغاية"، مما أدى لوفاة الطفل متأثرا بإصابات.



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وتم اتهام الأب الذي يدعى كريستوفر غريغور (31 عاما) بتعريض سلامة طفله كوري ميتشولو للخطر والقتل من الدرجة الأولى.

وقال المحققون إن لقطات المراقبة من مركز اللياقة البدنية في مجمع شقق غريغور تظهر كوري وهو يركض على جهاز المشي بينما يزيد والده السرعة في 20 آذار 2021.



وفي الفيديو، يتعثر الصبي ويسقط عدة مرات وهو يحاول مواكبة سرعة الجهاز، ويمكن رؤية غريغور وهو يمسك كوري من قميصه، ويقوم بعض رأس الطفل.





New Jersey father Christopher Gregor is accused of killing his 6-year-old son Corey Micciolo.



New footage shows the boy repeatedly face… NEW: Mother breaks down in court as she watches her son’s father abuse her child by making him run on the treadmill because he was “too fat.”New Jersey father Christopher Gregor is accused of killing his 6-year-old son Corey Micciolo.New footage shows the boy repeatedly face… pic.twitter.com/aVKknkOGd5 May 1, 2024

لبنان 24