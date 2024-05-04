السبت 04-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 04-05-2024 09:21 ص

شاهد أب يجبر طفله على الركض حتى الموت في أمريكا

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الوكيل الإخباري - انطلقت في مدينة نيوجيرسي الأميركية جلسة محاكمة أب أجبر ابنه البالغ من العمر 6 سنوات على الركض على جهاز المشي لأنه "سمين للغاية"، مما أدى لوفاة الطفل متأثرا بإصابات.

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وتم اتهام الأب الذي يدعى كريستوفر غريغور (31 عاما) بتعريض سلامة طفله كوري ميتشولو للخطر والقتل من الدرجة الأولى.

 

وقال المحققون إن لقطات المراقبة من مركز اللياقة البدنية في مجمع شقق غريغور تظهر كوري وهو يركض على جهاز المشي بينما يزيد والده السرعة في 20 آذار 2021.

وفي الفيديو، يتعثر الصبي ويسقط عدة مرات وهو يحاول مواكبة سرعة الجهاز، ويمكن رؤية غريغور وهو يمسك كوري من قميصه، ويقوم بعض رأس الطفل.

 

 

 لبنان 24

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