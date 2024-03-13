أميرة ويلز تعتذر عن 'الصورة المعدلة'

الوكيل الإخباري - اعتذرت كيت ميدلتون، أميرة ويلز "عن أي لبس" نتج عن الصورة التي تم نشرها لها وتجمعها بأولادها بمناسبة عيد الأم، معترفة بأنها هي من قامت بتعديل الصورة.



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وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت كيت (42 عاما): "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانا بإجراء تجارب على تعديل الصور.. أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية. أتمنى أن يكون كل من يحتفل بعيد الأم سعيدا جدا".



وأكدت المصادر الملكية أن أميرة ويلز أجرت "تعديلات طفيفة" وأن كيت وأمير ويلز أرادا تقديم صورة غير رسمية للعائلة معا في عيد الأم، مضيفا: "أمضت عائلة ويلز عيد الأم معا وقضت يوما رائعا".



وطلبت وكالات "رويترز" و"أسوشيتد برس" و"غيتي إيمجز" ووكالة "فرانس برس" ورابطة الصحافة من وسائل الإعلام "إزالة" الصورة من أنظمتها وأرشيفاتها بعد تداول الصورة يوم الأحد.



وقالت وكالة "أسوشييتد برس" إن الصورة تظهر "عدم تناسق في محاذاة اليد اليسرى للأميرة شارلوت".



وكان قصر كنسينغتون في لندن قد رفض بالبداية التعليق بعد سحب الصورة.

روسيا اليوم