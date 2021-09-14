الثلاثاء 14-09-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 18.59% حتى تموز

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة- أسماء

6 وفيات و2753 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

كيف تتصرف إذا انفجر أحد الإطارات؟

أكثر من 100 مستوطن متطرف يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الضمان : تأمين صحي بامتيازات جديدة في طريقه للأردنيين

الأمانة لـ الوكيل : صيانة للإشارات الضوئية قبل الشتاء

حملة نظافة لموقع بغابات برقش تعرض لإلقاء النفايات

أردنيون يعبرون عن فرحهم بعاصمة السياحة العربية مأدبا

العثور على أربعيني متوفيا بمنزله في الزرقاء

الثلاثاء، 14-09-2021 12:01 م

إعلان يثير الجدل في مصر لشقة بـ 2 جنيه

CLv3R


الوكيل الإخباري - شقة لوكس بـ 2 جنيه إعلان أثار دهشة الكثيرين بالقرب من إحدى الكباري بسيدي جابر في مدينة الاسكندرية شمال مصر.

اضافة اعلان

 

وأثارت اللافتة الجدل بين المارة الذين انتابتهم الدهشة، متساءلين كيف لأحد أن يعرض شقة بسعر 2 جنيه فقط، وهو ثمن يكفي لشراء أشياء بسيطة.

ولم تعبر اللافتة المعلقة في منطقة سيدي جابر عن شيء، سوى الإعلان عن شقة لوكس بـ2 جنيه في إسكندرية، ولكن بعد أيام من البحث، نجح في كشف سرها؛ إذ تعتبر لافتة إعلانية لإحدى شركات المشروبات، وتحديدًا «النسكافيه» .

 

والتي يصل سعر العبوة 2 جنيه فقط، ومن خلال شراء واحدة منها تقدر على الدخول في سحب يمكنك من الحصول على شقة «سوبر لوكس»، ما يؤكد صدق الإعلان ولكن بطريقة غير مباشرة، بحسبما ما أكده أحد أهالي الإسكندرية، عمر الأمير وفق صحيفة الوطن.

 

ونشر «الأمير»، اللافتة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجاءت ردود الفعل مضحكة؛ إذ قابل البعض الأمر بالمزاح، معتقدين أنها «شقة فول بزيت حار ولمون»، وليس كما قصد الإعلان، وآخرون ذهبوا إلى منطقة أخرى، وهي أن البيت مسكونًا بـ «العفاريت»، فيما كتب أسامة ماهر، أحد المعلقين: «أحفادي هيقولوا الله يرحمك يا جدي رفض يجيبلنا شقة لوكس بـ2 جنيه عشان يجيب بيهم كيس مولتو».

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة











 




 

 


 

إقرأ ايضا
1046621026_0_210_3089_1880_1000x541_80_0_0_221a41ec8beaef9cbecc354f0593d827

الكشف عن رواتب موظفي "فيسبوك"... أرقام مذهلة

حالة-نادرة..-طفل-بريطاني-تتكسر-عظامه-كلما-عطس

طفل بريطاني تتكسر عظامه كلما عطس

001-Atlantis-The-Palm-Luxury-Resort-Crescent-Rd-Dubai-UAE

بيع أغلى قطعة أرض في دبي... مساكنها للأثرياء فقط

image-780x470

السجن 20 سنة لعصابة بتهمة غسل الأموال في السعودية

14685387781578006367

صياد أمريكي يجد أشياء تعود إلى آلاف السنين في بطن تمساح عملاق - صور

60f591104c59b734e65e1585

هابل يرصد كتلة متلألئة على بعد 20 ألف سنة ضوئية منا - فيديو