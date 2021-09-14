إعلان يثير الجدل في مصر لشقة بـ 2 جنيه

الوكيل الإخباري - شقة لوكس بـ 2 جنيه إعلان أثار دهشة الكثيرين بالقرب من إحدى الكباري بسيدي جابر في مدينة الاسكندرية شمال مصر.



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وأثارت اللافتة الجدل بين المارة الذين انتابتهم الدهشة، متساءلين كيف لأحد أن يعرض شقة بسعر 2 جنيه فقط، وهو ثمن يكفي لشراء أشياء بسيطة.



ولم تعبر اللافتة المعلقة في منطقة سيدي جابر عن شيء، سوى الإعلان عن شقة لوكس بـ2 جنيه في إسكندرية، ولكن بعد أيام من البحث، نجح في كشف سرها؛ إذ تعتبر لافتة إعلانية لإحدى شركات المشروبات، وتحديدًا «النسكافيه» .

والتي يصل سعر العبوة 2 جنيه فقط، ومن خلال شراء واحدة منها تقدر على الدخول في سحب يمكنك من الحصول على شقة «سوبر لوكس»، ما يؤكد صدق الإعلان ولكن بطريقة غير مباشرة، بحسبما ما أكده أحد أهالي الإسكندرية، عمر الأمير وفق صحيفة الوطن.

ونشر «الأمير»، اللافتة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجاءت ردود الفعل مضحكة؛ إذ قابل البعض الأمر بالمزاح، معتقدين أنها «شقة فول بزيت حار ولمون»، وليس كما قصد الإعلان، وآخرون ذهبوا إلى منطقة أخرى، وهي أن البيت مسكونًا بـ «العفاريت»، فيما كتب أسامة ماهر، أحد المعلقين: «أحفادي هيقولوا الله يرحمك يا جدي رفض يجيبلنا شقة لوكس بـ2 جنيه عشان يجيب بيهم كيس مولتو».



المصدر - البيان