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الخميس، 05-08-2021 09:44 م

اشتريا منزلا ودفعا أضعاف تكلفته بسبب النحل في أميركا - صورة

Beehive


الوكيل الإخباري - تفاجأ زوجان اشتريا منزلًا ريفيًّا جديدًا بوجود كميات هائلة من النحل في الجدران، الأمر الذي كلفهما مبلغًا كبيرًا لطردها.

وصدم الزوجان بوجود ما يقترب من نصف مليون نحلة في جدران منزلهما ببنسلفانيا، واضطرا إلى إنفاق 12 ألف دولار لشركة متخصصة، للتخلص من هذه الحشرات.

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وصدم الزوجان بوجود ما يقترب من نصف مليون نحلة في جدران منزلهما ببنسلفانيا، واضطرا إلى إنفاق 12 ألف دولار لشركة متخصصة، للتخلص من هذه الحشرات.

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن سارة ويفر وزوجها اشتريا المنزل الريفي بسعر رخيص نسبيا، وأرادا الانتقال للعيش فيه، لكنهما أدركا لاحقًا طبيعة المشكلة المفاجئة.

ووفق الصحيفة، فإن المالك السابق للمنزل كان على علم بوجود النحل إلا أنه لم يفعل شيئا لحل المشكلة، بسبب التكلفة الباهظة لذلك.

وأشار خبير النحل الذي تم جلبه لتقدير كلفة إزالتها إلى أنها كانت مجمعة في 3 خلايا كبيرة، موضحا أنها تعيش في الجدران منذ حوالي 35 عامًا.

 

جدير بالذكر أن الزوجين طلبا المساعدة المالية لتغطية كلفة التخلص من خلايا النحل، وذلك عبر موقع متخصص بجمع التبرعات.




المصدر - لبنان 24

 




 

 


 

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