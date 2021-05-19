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الأربعاء، 19-05-2021 03:47 م

اكتشاف مذهل في حطام أول اختبار للقنبلة الذرية عام 1945

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الوكيل الإخباري - في 16 يوليو 1945، جرى اختبار أول قنبلة نووية في موقع ترينيتي في نيو مكسيكو، دون علم أنها ستترك وراءها أمرا من شأنه أن يساعد يوما ما في البحث العلمي.

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وبعد عقود، اكتُشف الكنز المخفي - شبه بلورة، وهي شكل جديد من المادة يخالف قواعد المواد البلورية الكلاسيكية.


وعُثر على المادة الحمراء في معدن تم تشكيله بفعل الحرارة الشديدة والضغط من انفجار القنبلة الذرية، والتي صهرت الرمال في الزجاج وتضمنت آثارا للبرج المنصهر وأسلاك النقل.


ولوحظ هذا النوع من شبه البلورة فقط في نيزك "خاتيركا" الذي يعود إلى مئات الملايين من السنين على الأقل، ما يعني أن النوع الذي اكتشف في نيو مكسيكو هو الأقدم من نوعه الذي صنعه الإنسان.


ويعتقد العلماء أن المواد المكتشفة حديثا ستساعدهم على فهم التفجيرات النووية غير المشروعة بشكل أفضل والحد من الانتشار النووي.


وقال تيري والاس، المدير الفخري لمختبر لوس ألاموس الوطني: "شبه البلورة هذه رائعة في تعقيدها - لكن لا أحد يستطيع أن يخبرنا حتى الآن عن سبب تشكلها بهذه الطريقة. وربما في يوم ما، عالم أو مهندس سيكتشف ذلك وسيكون لدينا تفسير ديناميكي حراري لإنشائها. وبعد ذلك، آمل، أن نتمكن من استخدام هذه المعرفة لفهم التفجيرات النووية بشكل أفضل، ونؤدي في النهاية إلى صورة أكثر اكتمالا لما تمثله التجربة النووية".


وقضت القنبلة، المليئة بـ 13 رطلا من البلوتونيوم، على كل شيء في الأفق بتفجيرها المذهل الذي يعادل 21000 طن من مادة "تي إن تي".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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