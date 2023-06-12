الجرذان تغزو مدينة باريس.. والبلدية: تعايشوا معها!

الوكيل الإخباري - يبدو ان الجرذان أصبحت جزءا من ديكور "مدينة النور" التي يقصدها 44 مليون زائر سنويا، كما غزت هذه القوارض شوارع باريس وباتت تنافس السكان والزائرين على حد سواء، وإن كانت هذه الظاهرة ليست جديدة على السكان الذين تعبوا من منظرها المقزز، إلا أن الجديد هو تصريح عمدة بلدية باريس في مساعيها لمواجهة الظاهرة، حيث اقترحت آن هيدالغو، إنشاء لجنة لدراسة "التعايش" مع هذه الجرذان.

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وبحسب موقع deratisateur.com يسكن حاليا حوالي 5 ملايين من القوارض في العاصمة باريس، أي حوالي اثنين من الفئران لكل مواطن باريسي.



واعتبرت بلدية باريس التي تلقت العديد من الانتقادات بسبب انتشار القوارض في الشوارع الباريسية وما تسببه من أضرار للسكان، ومع ضغط الإيكولوجيين الذين يعارضون قتل القوارض، اعتبرت أن "مسألة التعايش مع الجرذان تطرح نفسها".





وأكدت نائب عمدة بلدية باريس أن البلدية ستقوم "بالتوعية" واستقدام آلاف سلات النفايات لأن ترك الطعام خارجا _ حسبها _ هو "السبب الرئيسي لمضاعفة وخروج الجرذان”، مشيرة إلى أن الجهات الوصية ستلجأ إلى الفخاخ “إذا لم تجد حلا آخر".



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