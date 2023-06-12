الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

خفض رسوم ترخيص المركبات التي سعتها أكثر من 4000 سي سي 200 دينار و 3000 سي سي 150 دينار

وفيات الإثنين 12-6-2023

الوكالة الذرية قلقة بشأن منسوب المياه بمحطة زابوروجيا النووية

وفاة و 9 إصابات بحادث سير على طريق المفرق باتجاه أوتوستراد الزرقاء

4 إصابات بحادثي تدهور وتصادم على الطرق الخارجية

تحذيرات مقدسية من مخاطر فرض تقسيم الأقصى مكانيًا

تراجع الذهب عالمياً مع ترقب قرار المركزي الأمريكي حول الفائدة

إصابة شاب بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال في جنين

الهواري يشارك في الملتقى الطبي الأردني الكردستاني في أربيل

النفط ينخفض وسط ترقب لاجتماع المركزي الأميركي

الإثنين، 12-06-2023 09:45 ص

الجرذان تغزو مدينة باريس.. والبلدية: تعايشوا معها!

نهنهنهن


الوكيل الإخباري - يبدو ان الجرذان أصبحت جزءا من ديكور "مدينة النور" التي يقصدها 44 مليون زائر سنويا، كما غزت هذه القوارض شوارع باريس وباتت تنافس السكان والزائرين على حد سواء، وإن كانت هذه الظاهرة ليست جديدة على السكان الذين تعبوا من منظرها المقزز، إلا أن الجديد هو تصريح عمدة بلدية باريس في مساعيها لمواجهة الظاهرة، حيث اقترحت آن هيدالغو، إنشاء لجنة لدراسة "التعايش" مع هذه الجرذان.

اضافة اعلان

 

وبحسب موقع deratisateur.com يسكن حاليا حوالي 5 ملايين من القوارض في العاصمة باريس، أي حوالي اثنين من الفئران لكل مواطن باريسي.

واعتبرت بلدية باريس التي تلقت العديد من الانتقادات بسبب انتشار القوارض في الشوارع الباريسية وما تسببه من أضرار للسكان، ومع ضغط الإيكولوجيين الذين يعارضون قتل القوارض، اعتبرت أن "مسألة التعايش مع الجرذان تطرح نفسها".

وأكدت نائب عمدة بلدية باريس أن البلدية ستقوم "بالتوعية" واستقدام آلاف سلات النفايات لأن ترك الطعام خارجا _ حسبها _ هو "السبب الرئيسي لمضاعفة وخروج الجرذان”، مشيرة إلى أن الجهات الوصية ستلجأ إلى الفخاخ “إذا لم تجد حلا آخر".

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_124299103_a3fd79af-8df0-4155-8850-48d12dcaa4c1

ألمانيا..شخص يسلم نفسه للشرطة ليحظى بسرير في الزنزانة

ق

الحياة على سطح القمر.. "اعتراف مثير" من ناسا

download-27-768x414

شاهد حريق هائل في مركب سياحي بالبحر الأحمر

3 (20)

سخرية واسعة من عريس قدم فاتورة مفصلة للمصروفات على خطيبته بعد انفصالهما بمصر - صورة

36406-الياقوتة-2

بسعر خيالي: بيع حجر ياقوت في مزاد علني بنيويورك

143-133700-rising-gasoline-prices-measures-reduce-fuel_700x400

تدابير بسيطة لترشيد استهلاك الوقود

أخبار متعلقة
نحل-800x549

مشهد بث على الهواء… سرب نحل غاضب يسقط شرطياً أرضا في أمريكا