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الأحد، 03-09-2023 10:11 ص

الروبوت الهندي يكشف عن مفاجآت على سطح القمر

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الوكيل الإخباري - تمكّن الروبوت المتنقل الذي هبط على سطح القطب الجنوبي للقمر في 23 أغسطس الفائت من تأكيد وجود مادة الكبريت في الموقع.

وأوضحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في بيان أن «أداة قياس طيف البلازما المستحثة بالليزر الموجودة في المركبة الفضائية شاندريان-3 أجرت قياساتها الأولى للعناصر التي يتألف منها سطح القمر بالقرب من القطب الجنوبي».

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وأضاف البيان أن «هذه القياسات الميدانية في الموقع أكدت من دون أي لبس وجود الكبريت في المنطقة، وهو ما لم يكن ممكناً التحقق منه بواسطة الأجهزة الموجودة في الأقمار الاصطناعية».


وأكد الروبوت وجود الألمنيوم والكالسيوم والحديد والكروم والتيتانيوم على سطح القمر، بحسب المنظمة. وأظهرت قياسات أخرى أيضاً وجود المنغنيز والسيليكون والأكسجين.


صدى البلد 

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