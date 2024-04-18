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الخميس، 18-04-2024 02:03 م

بعد هطول أمطار غزيرة.. شاهد حفرة غامضة تنبعث منها سحب وردية في سلطنة عمان

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الوكيل الإخباري -  أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي دهشة رواد الإنترنت، حيث أظهر ظهور حفرة غامضة في أحد شوارع سلطنة عمان تنبعث منها سحب كثيفة من الدخان باللون الوردي.

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وبحسب الفيديو، فقد ظهرت الحفرة بعد هطول أمطار غزيرة على المدينة أدت إلى سيول جارفة، ما دفع السلطات العمانية إلى تعليق الدراسة والعمل بشكل كامل.


وأثار الفيديو العديد من التساؤلات حول مصدر الدخان الوردي، حيث رجح البعض أن يكون ناتجاً عن تفاعل مواد كيميائية موجودة في التربة مع مياه الأمطار، بينما رجح آخرون أن يكون ناتجاً عن ظاهرة طبيعية نادرة.


وأكدت السلطات العمانية أنها فتحت تحقيقاً في الأمر لمعرفة أسباب ظهور هذه الظاهرة الغامضة، وناشدت السكان عدم الاقتراب من مكان الحفرة حفاظاً على سلامتهم.

 

 

 




 

 


 

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