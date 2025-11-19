وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في الأغوار الجنوبية والعقبة

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم الأربعاء، عدداً من البلديات في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، شملت بلديتي غور المزرعة وغور الصافي، إضافة إلى بلديات قرقرة وفينان ووادي عربة وقطر ورحمة في لواء وادي عربة في محافظة العقبة، وذلك للاطلاع على البنية التحتية واحتياجات البلديات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجاهزيتها للتعامل مع فصل الشتاء.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للوزارة، اجتمع المصري بالحاكم الإداري في لواء الأغوار الجنوبية الدكتور منجد القاضي، ومع رؤساء لجان البلديات، واستمع إلى إيجازات مفصلة حول الأوضاع الحالية، وسير العمل، والمشروعات القائمة، والإجراءات المالية والإدارية، والتحديات التي تواجه البلديات وسبل التعامل معها، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود لمعالجة الاحتياجات العاجلة وتطوير مستوى الخدمات.



وخلال زيارته لبلديات محافظة العقبة، شدد الوزير المصري على ضرورة رفع جاهزية البلديات "الفنية والإدارية" وتعزيز قدرات كوادرها لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة خلال فصل الشتاء، موجهاً إلى الاستعداد المسبق والتعامل الفعّال مع الظروف الجوية المتوقعة.



كما اطمأن المصري على أوضاع المواطنين بعد المنخفض الجوي الأخير، واطلع على البؤر الساخنة التي أظهرها المنخفض، وناقش مع رؤساء اللجان الاحتياجات المطلوبة والتدخلات اللازمة لمعالجتها، داعيا الى الإسراع في تنفيذ الإجراءات الوقائية قبل تأثر المنطقة بالمنخفضات المقبلة.



وتضمنت الجولة الميدانية عدداً من المواقع داخل حدود البلديات، حيث اطلع الوزير على أعمال الصيانة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار، ومجاري الأودية والسيول، ومستوى النظافة العامة في الشوارع والمرافق الخدمية، موجهاً بضرورة تعزيز أعمال الصيانة الدورية للعبارات ورفع جاهزيتها للموسم المطري.



وخلال الجولة، التقى المصري عدداً من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الخدمية، موجهاً البلديات إلى متابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها ضمن الإمكانات المتاحة، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.