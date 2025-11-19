وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في الأغوار الجنوبية والعقبة

وبحسب بيان للوزارة، اجتمع المصري بالحاكم الإداري في لواء الأغوار الجنوبية الدكتور منجد القاضي، ومع رؤساء لجان البلديات، واستمع إلى إيجازات مفصلة حول الأوضاع الحالية، وسير العمل، والمشروعات القائمة، والإجراءات المالية والإدارية، والتحديات التي تواجه البلديات وسبل التعامل معها، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود لمعالجة الاحتياجات العاجلة وتطوير مستوى الخدمات.
وخلال زيارته لبلديات محافظة العقبة، شدد الوزير المصري على ضرورة رفع جاهزية البلديات "الفنية والإدارية" وتعزيز قدرات كوادرها لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة خلال فصل الشتاء، موجهاً إلى الاستعداد المسبق والتعامل الفعّال مع الظروف الجوية المتوقعة.
كما اطمأن المصري على أوضاع المواطنين بعد المنخفض الجوي الأخير، واطلع على البؤر الساخنة التي أظهرها المنخفض، وناقش مع رؤساء اللجان الاحتياجات المطلوبة والتدخلات اللازمة لمعالجتها، داعيا الى الإسراع في تنفيذ الإجراءات الوقائية قبل تأثر المنطقة بالمنخفضات المقبلة.
وتضمنت الجولة الميدانية عدداً من المواقع داخل حدود البلديات، حيث اطلع الوزير على أعمال الصيانة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار، ومجاري الأودية والسيول، ومستوى النظافة العامة في الشوارع والمرافق الخدمية، موجهاً بضرورة تعزيز أعمال الصيانة الدورية للعبارات ورفع جاهزيتها للموسم المطري.
وخلال الجولة، التقى المصري عدداً من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الخدمية، موجهاً البلديات إلى متابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها ضمن الإمكانات المتاحة، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.
وأكد المصري أن الوزارة تتابع بشكل مستمر جاهزية البلديات في مختلف مناطق المملكة لضمان استمرارية الخدمات وسلامة المواطنين خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن جولته شملت مناطق عدة بهدف تقييم واقع الخدمات بشكل شمولي وتحديد أولويات الدعم والتدخل.
