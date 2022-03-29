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الثلاثاء، 29-03-2022 12:21 م

رابع رحلات بلو أورويجين للسياحة في الفضاء تنطلق اليوم

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن تطلق شركة السياحة الفضائية بلو أوريجين المملوكة للملياردير جيف بيزوس رابع رحلاتها التجارية اليوم الثلاثاء من موقع الإطلاق الخاص بالشركة في منطقة ريفية بغرب تكساس.

وتقرر إطلاق مركبة بلو أوريجين الفضائية نيو شيبارد الساعة 1330 بتوقيت جرينتش بستة أشخاص سيصبحون رواد فضاء.

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لكن على عكس الرحلات التجارية الثلاث الأولى للشركة التي شارك فيها مشاهير مثل الممثل وليام شاتنر ومقدم البرامج التلفزيونية مايكل ستراهان وحتى بيزوس نفسه، فإن المجموعة الأحدث لا تضم أي شخص يقترب حتى من أن يكون مشهورا.

كان أحدث المشاهير الذي تأكد اسمه كونه ضيفا ترويجيا بلا مقابل مادي، وهو بيت ديفيدسون الكوميديان ببرنامج "ساترداي نايت لايف"، قد خرج من القائمة في وقت سابق من الشهر الجاري عندما تم تأجيل الإطلاق ستة أيام من موعده الأصلي في 23 مارس لإتاحة الوقت لإجراء المزيد من اختبارات ما قبل الإطلاق.


وبعد أيام، أعلنت الشركة أن ديفيدسون البالغ 28 عاما وصديق نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان قد تم استبداله في أحدث قائمة بالمصمم المخضرم في الشركة جاري لاي.


ويشارك لاي في الرحلة مجانا. وهو ينضم إلى خمسة عملاء دفعوا مقابل المشاركة في الرحلة تم الإعلان عنهم سابقا.

 

 

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