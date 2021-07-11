الأحد 11-07-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

الأمن العام : افتتاح مركز معالجة الإدمان داخل مركز إصلاح وتأهيل بيرين

التربية: مصفوفة تعويض الفاقد التعليمي جاهزة للتنفيذ

بلدية المفرق تحدد أماكن بيع وذبح الأضاحي

تنقلات قضائية واسعة - أسماء

منحة قطرية للأردن لتوفير لقاحات كورونا

1.7 مليار دولار قيمة صادرات الأردن إلى السوق الأميركية في 2020

رئيس الوزراء: من يعتقد أن جائحة كورونا انتهت فهو خاطئ

معلومات عليك معرفتها عند تقديم شكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية

التربية تزيد نصف ساعة لامتحان الرياضيات لكل ورقة

الأحد، 11-07-2021 12:39 م

راكب يفتح مخرج طوارئ طائرة روسية قبل إقلاعها من موسكو بسبب الحرارة - فيديو

2021-02-20T234056Z_663795107_RC2NWL9RU4NX_RTRMADP_3_COLORADO-AIRPLANE-DEBRIS


الوكيل الإخباري - تسبب تعطل أجهزة التكييف في طائرة ركاب قبل إقلاعها من موسكو باتجاه أنطاليا، في حالة من الهلع بعد ارتفاع درجات الحرارة، ما دفع أحد الركاب إلى فتح مخرج الطوارئ للحصول على تهوية.

اضافة اعلان


ووقع الحادث في مطار شيريميتيفو بموسكو بسبب تأخر الطائرة، واضطرار المسافرين للجلوس داخلها لمدة ساعة، حيث لم يعمل مكيف الهواء، مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، الذي انعكس على درجة الحرارة داخل الطائرة، وفقا لروسيا اليوم.

وبعد إحساس الركاب بالاختناق وأغمي على عدد منهم، سارع أحدهم إلى فتح مخرج الطوارئ. وتم تغيير الطائرة في وقت لاحق.



 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
CarFireSafety33

نصائح وإرشادات هامة لتجنب حرائق السيارات في الصيف

c215ae5f-2268-4120-9943-a441530d49bf

شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع حليب؟

عبارات-عن-ترشيد-المياه-780x405

بحث عن ترشيد الإستهلاك للماء والكهرباء

420181895521185

سطو مسلح في البرازيل .. لحظات من الرعب الحقيقي - فيديو

medium_2021-07-11-03041da068

القضاء الروسي يقتص من شخص حرم جيرانه النوم لسنوات

1039457596

أسماك قرش تسبح قرب راكبي أمواج بأستراليا - فيديو