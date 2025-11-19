الجمعة 2025-11-21 04:11 م
 

نداء عاجل بالتوقف الفوري عن استخدام هذا النوع من الشواحن في مصر
 
الأربعاء، 19-11-2025 08:47 م
الوكيل الإخباري-  أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر، الأربعاء، استدعاء شركة بلكين ليمتد شاحن BoostCharge 20K "الباور بانك" بعد رصد خلل خطير في بطارية الليثيوم-أيون قد يسبب مخاطر اشتعال.اضافة اعلان


وأوضح الجهاز أن الشركة اتخذت هذه الخطوة بالتعاون معه لوجود عيب في التصنيع قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة والاشتعال، مشيراً إلى أن الشركة تناشد عملاءها بالتوقف الفوري عن استخدام المنتج، مع إتاحة الاستبدال أو استرداد القيمة بالكامل، حرصاً على سلامة المستهلكين والتعاون الفوري مع مراكز الخدمة المعتمدة.

وناشد جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين مستخدمي هذا المنتج بضرورة التوقف الفوري عن استخدامه، وفصله عن أي مصدر كهرباء ووضعه في مكان آمن وجاف بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال أو أي أجهزة أخرى، مع الامتناع عن وضعه في سلة النفايات أو إعادة تدويره، حفاظاً على سلامتهم ومنع أي مخاطر محتملة.

وأوضحت الشركة المالكة أن العيب يتمثل في خلل داخل مكوّن خلية الليثيوم-أيون بالشاحن المتنقل، ناتج عن مشكلة في عملية التصنيع قد تؤدي إلى ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة، ما يزيد من احتمالات الاشتعال أو الانصهار أثناء ظروف التشغيل المختلفة.

وأكدت الشركة وفق بيان الجهاز أن هذا الخلل قد يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المستخدمين، خاصة مع الانتشار الواسع لاستخدام هذه الأجهزة واعتماد المستهلكين عليها يومياً.

وشددت الشركة على أن هذا النوع من العيوب يُعد من العيوب المؤثرة التي تستوجب التدخل الفوري، حفاظاً على سلامة المستهلكين ومنع أي مخاطر محتملة.

وذكرت الشركة أن هذا التحرك يأتي في إطار التزامها الصارم بمعايير الجودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق، وامتثالاً لأحكام قانون حماية المستهلك.

وأوضح جهاز حماية المستهلك أنه جرى التنسيق الكامل لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة، وفي مقدمتها سحب المنتج محل الاستدعاء من السوق المصرية وإخطار منافذ البيع بوقف تداوله فوراً، كما تم التأكيد على إتاحة استبدال المنتج أو استرداد قيمته كاملة لأي عميل، دون تحمل أي أعباء مالية أو اشتراط تقديم الفاتورة، حفاظاً على حقوق المستهلكين وتيسيراً عليهم.

وبين الجهاز أن الإصدارات محل الاستدعاء هي: BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K – موديلات BPB002btBK وBPB002btWH – المزوّدة ببطارية ليثيوم-أيون.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين المصريين، وذلك بعد تلقيه إخطاراً رسمياً من الشركة يفيد بوجود مخاطر محتملة ناتجة عن استخدام المنتج، موضحاً أن هذا الأمر استدعى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، حيث قامت الشركة بسحب واستدعاء المنتج من الأسواق وإخطار جهاز حماية المستهلك بكل التفاصيل الفنية المتعلقة بالعيب لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة وحماية المستهلكين.

