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الأحد، 21-08-2022 11:25 ص

شاب مصري حديث مواقع التواصل الإجتماعي بجمال صوته ورامي جمال يطالب بالغناء معه .. فيديو

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومواقع اعلام مصرية مقطع فيديو لشاب من الجنسية المصرية يدعى " أحمد سالم " يغني مجموعة من الأغاني المصرية القديمة لكبار الفنانين أثناء ممارسته لمهنة " دهان الجدران " في احدى المنازل بصوت جميل جداً مما جعله يتصدر الترند خلال الساعات الماضية .

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وحظي مقطع الفديو على اشادات واسعة من متابعين السوشال ميديا ونجوم الفن مبدين اعجابهم الكبير بصوته ، ونشر الفنان المصري رامي جمال مقطع الفيديو للشاب المصري على صفحته  في" انستجرم "مطالباً جمهوره بوصله بالشاب للغناء معه .

 

 

وأكدالشاب " أحمد سالم " لوسائل اعلام مصرية أن الفنان رامي جمال تواصل معه بشكل شخصي، واتفقا على تقديم أغنية مشتركة لتكون أول عمل غنائي احترافي يقدمه سالم للجمهور.

وقال سالم إن بدايته مع الغناء كانت بعمر الثماني سنوات، لكنه اضطر للعمل نقاشًا مع والده لمساعدته في الإنفاق على الأسرة ورعاية شقيقاته البنات،وأشار إلى أن العديد من أفراد عائلته يتمتعون بأصوات مميزة، إلا أن والده كان يخاف عليه من فكرة العمل بالمجال الفني.

 

وأضاف سالم أن مقطع الفيديو الذي انتشر مثل النار في الهشيم التقط له منذ عام في الامارات حيث قام أحد أصدقائه في السكن بتصويره لإقناعه بأن لديه موهبة تستحق التصوير.


 




 

 


 

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