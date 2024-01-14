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الأحد، 14-01-2024 10:05 ص

شاهد انهيار طيني يغمر سيارات على طريق في كولومبيا

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الوكيل الإخباري - واصلت فرق الإنقاذ يوم السبت جهودها للعثور على ناجين بعد أن أدى انهيار طيني ناجم عن أمطار غزيرة في شمال غرب كولومبيا إلى مقتل 34 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات على طريق سريع مزدحم.

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وقالت السلطات في بيان إن الانهيار الطيني، الذي وقع بعد ظهر يوم الجمعة، غطى طريقا يربط بين مدينتي كيبدو وميديلين في إقليم تشوكو المطل على المحيط الهادئ.

وأضاف البيان أنه تم إرسال فرق الإنقاذ بصحبة كلاب مدربة من أنحاء البلاد إلى موقع الحادث للبحث عن ناجين، علما أن الطين غمر عدة سيارات على الطريق بشكل كامل.

 

 

 

 

سكاي نيوز 

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