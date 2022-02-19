فرنسا..عاصفة تقطع الكهرباء عن حوالي 130 ألف منزل

الوكيل الإخباري - بعد طقس عاصف انقطع التيار عن حوالي 130 ألف منزل في شمال فرنسا مساء أمس الجمعة.

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ووفقاً لما أوردته شركة تشغيل شبكة إنيديس للطاقة فقد خرج حوالي 700 فني مع مركبات ثقيلة لاستعادة مصدر الطاقة وإصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة.

وفي أثناء ذلك ألغت مصلحة الأرصاد الجوية التحذير من سوء الأحوال الجوية عن خمس مقاطعات في الشمال.

حذرت السلطات أثناء النهار من رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة وأمواج يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار على الساحل.



لكن خلال الليل من المتوقع هطول أمطار غزيرة على الساحل ورياح قوية للغاية، وفق بيانات السلطات أيضا.



وبالنسبة للمناطق المتضررة من العاصمة باريس، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه سيتم الإعلان عن وضع الكارثة لتسهيل صرف التعويضات.



وبحسب ما أوردته صحيفة "لو باريزيان" فقد لحقت أضرار كبيرة بالمباني والمنشآت.



وقالت السلطات إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة فيما أصيب ثمانية آخرون بجروح طفيفة.

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