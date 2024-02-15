الخميس 15-02-2024
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الخميس، 15-02-2024 10:32 ص

فيديو يخطف القلوب.. عصفور يقف على رأس معتمر أثناء طوافه بالكعبة

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الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو يوثق وقوف عصفور على رأس معتمر في الحرم المكي الشريف أثناء الطواف حول الكعبة، ولاحظ الكثيرون هذا المشهد اللافت.

يُظهر الفيديو العصفور وهو يصاحب المعتمر ويقف بثبات على رأسه أثناء طوافه حول الكعبة، ما أثار اهتمام الناس.

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عبر المعتمر عن سعادته الكبيرة بوقوف العصفور على رأسه طوال الطواف، وقدم الشكر والثناء لله بعد هذه اللحظة الروحانية، قائلاً “الحمد لله والشكر لله”.

 

 

سعودي نيوز 

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