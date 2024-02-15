فيديو يخطف القلوب.. عصفور يقف على رأس معتمر أثناء طوافه بالكعبة

الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو يوثق وقوف عصفور على رأس معتمر في الحرم المكي الشريف أثناء الطواف حول الكعبة، ولاحظ الكثيرون هذا المشهد اللافت.



يُظهر الفيديو العصفور وهو يصاحب المعتمر ويقف بثبات على رأسه أثناء طوافه حول الكعبة، ما أثار اهتمام الناس.

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عبر المعتمر عن سعادته الكبيرة بوقوف العصفور على رأسه طوال الطواف، وقدم الشكر والثناء لله بعد هذه اللحظة الروحانية، قائلاً “الحمد لله والشكر لله”.





معتمر عاش لحظة روحانية ، بعدما حط طير على رأسه طوال فترة طوافه 🤍 متداول :معتمر عاش لحظة روحانية ، بعدما حط طير على رأسه طوال فترة طوافه 🤍 pic.twitter.com/HYejtsi861 February 13, 2024

سعودي نيوز

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