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الأربعاء، 14-02-2024 09:57 ص

يقف على رجليه كالانسان... فيديو جديد لدب يثير ضجة في تايوان

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الوكيل الإخباري - بعد أن أثار الدب الشمسي بحديقة حيوانات في الصين قبل الكثير من التساؤلات والحيرة عندما وقف كالإنسان على رجليه يلوح للزائرين في تايوان.

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فقد تم تصوير دب بحديقة حيوان في تايوان وهو يتجول ويستقبل الزائرين بطريقة مريبة تشبه البشر، ما أجبر إدارة الحديقة على التأكيد أنه دب وليس إنسانا بزي دب.

 

 

لم يصدق الزائرون في حديقة حيوان شوشان في كاوشيونغ من تصديق أعينهم عندما اقترب منهم الدب الأسود، الذي يدعى بوبي. تم التقاط صور للحيوان الفضولي بالكاميرا وهو يقفز فوق جذع شجرة ويقف على رجليه الخلفيتين بينما كان ينظر إلى الأعلى خارج حظيرته وهو يلوح للمارة.

 

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