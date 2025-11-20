إنقاذ أمريكي من موت محقق بعد أن اتصل "الآيفون" بالطوارئ تلقائياً

الوكيل الإخباري- أنقذ هاتف آيفون حياة شاب في ولاية نيوجيرسي الأمريكية بعد حادث سير مروع، إذ تمكنت الشرطة من إنقاذه قبل ثوانٍ من اشتعال سيارته بالكامل.

وتعرض الشاب صفوان إسلام (26 عامًا) لوعكة صحية أثناء القيادة، ما أدى لاصطدام سيارته بشجرة على الطريق 27 في بلدة فرانكلين قرب ساوث برونزويك. وقام هاتفه الآيفون بتسجيل الحادث والاتصال تلقائيًا بخدمة الطوارئ، ما سمح للشرطة بالوصول فورًا.



وأظهر تسجيل من كاميرا الشرطة وصول الضابط ياش شروف إلى الموقع ليجد الشاب فاقدًا للوعي وينزف من الرأس بينما بدأ الدخان يتصاعد من السيارة. وبمساعدة الضابط توماس سايتس، تمكن الاثنان من كسر النوافذ وسحبه قبل اندلاع النيران.



وأكدت مذيعة الطوارئ بريتاني كيلي أن نظام الكشف عن الحوادث في الآيفون أرسل تنبيهًا فوريًا مع تحديد الموقع بدقة. وعبّر والد الشاب، نوشاد إسلام، عن امتنانه، مؤكدًا أن ابنه يتجه للتعافي الكامل.