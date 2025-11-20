الجمعة 2025-11-21 04:10 م
 

الناشطة السورية بانا العبد تفوز بجائزة السلام الدولية للأطفال

غا
بانا العبد
 
الخميس، 20-11-2025 10:14 ص

الوكيل الإخباري-   فازت السورية بانا العبد، البالغة 16 عامًا، بـ جائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2025 التي تمنحها منظمة "كيدز رايتس"، تقديرًا لجهودها في دعم الأطفال المتضررين من الحرب.

اضافة اعلان


أصبحت بانا ظاهرة عالمية منذ عام 2016 بفضل تغريداتها التي وثّقت معاناة المدنيين خلال حصار حلب، قبل أن تُجلى مع عائلتها إلى تركيا. وأشادت المنظمة بدورها في لمّ شمل العائلات وإعادة فتح مدارس وتقديم الأمل للأطفال في مناطق نزاع مثل غزة والسودان وأوكرانيا وسوريا.


وانضمت بانا إلى قائمة فائزين بارزين مثل غريتا ثونبرغ ومالالا يوسف زاي.


وأكدت في مقابلة مع "فرانس برس" أن التعليم هو أولويتها القصوى، قائلة: "أهم ما يجب العمل عليه للأطفال، حتى في أوقات الحرب، هو ضمان قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة".

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رويترز: الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي من غزة

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي لم يتسلم الخطة الأميركية بشأن أوكرانيا وسيبحثها في قمة مجموعة الـ20

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا



 
 





الأكثر مشاهدة