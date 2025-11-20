الناشطة السورية بانا العبد تفوز بجائزة السلام الدولية للأطفال

الوكيل الإخباري- فازت السورية بانا العبد، البالغة 16 عامًا، بـ جائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2025 التي تمنحها منظمة "كيدز رايتس"، تقديرًا لجهودها في دعم الأطفال المتضررين من الحرب.

أصبحت بانا ظاهرة عالمية منذ عام 2016 بفضل تغريداتها التي وثّقت معاناة المدنيين خلال حصار حلب، قبل أن تُجلى مع عائلتها إلى تركيا. وأشادت المنظمة بدورها في لمّ شمل العائلات وإعادة فتح مدارس وتقديم الأمل للأطفال في مناطق نزاع مثل غزة والسودان وأوكرانيا وسوريا.



وانضمت بانا إلى قائمة فائزين بارزين مثل غريتا ثونبرغ ومالالا يوسف زاي.



وأكدت في مقابلة مع "فرانس برس" أن التعليم هو أولويتها القصوى، قائلة: "أهم ما يجب العمل عليه للأطفال، حتى في أوقات الحرب، هو ضمان قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة".