الناشطة السورية بانا العبد تفوز بجائزة السلام الدولية للأطفال

أصبحت بانا ظاهرة عالمية منذ عام 2016 بفضل تغريداتها التي وثّقت معاناة المدنيين خلال حصار حلب، قبل أن تُجلى مع عائلتها إلى تركيا. وأشادت المنظمة بدورها في لمّ شمل العائلات وإعادة فتح مدارس وتقديم الأمل للأطفال في مناطق نزاع مثل غزة والسودان وأوكرانيا وسوريا.
وانضمت بانا إلى قائمة فائزين بارزين مثل غريتا ثونبرغ ومالالا يوسف زاي.
وأكدت في مقابلة مع "فرانس برس" أن التعليم هو أولويتها القصوى، قائلة: "أهم ما يجب العمل عليه للأطفال، حتى في أوقات الحرب، هو ضمان قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة".
-
أخبار متعلقة
-
بدون مال وعمل .. ماسك يقدّم رؤيته لمستقبل البشرية
-
اليوم العالمي للطفل: يوم للاحتفاء بحقوقهم وبناء مستقبل أفضل
-
قهوة بالصراصير".. مشروب جديد يثير ضجة كبيرة في الصين - صورة
-
إنقاذ أمريكي من موت محقق بعد أن اتصل "الآيفون" بالطوارئ تلقائياً
-
بعد 92 عاماً.. فك لغز القبر المعزول في تركيا
-
نصف مليون دولار "تعويض" بعد قتل شرطي لكلب أليف في أمريكا - فيديو
-
10 دقائق مرعبة في بنسلفانيا.. دب أسود يطارد طفلاً - فيديو
-
نداء عاجل بالتوقف الفوري عن استخدام هذا النوع من الشواحن في مصر