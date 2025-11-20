10 دقائق مرعبة في بنسلفانيا.. دب أسود يطارد طفلاً - فيديو

الوكيل الإخباري- شهد متجر "فاميلي دولار" في بلدة ماركليسبيرغ بولاية بنسلفانيا حادثة غير مألوفة، حين لاحق دب أسود طفلًا يبلغ 11 عامًا حتى داخل المتجر.

اضافة اعلان



كان الطفل كول فريزي يتسوق مع والده وخرج للحظات ليجد نفسه أمام دب كبير، فقال لشبكة CBS News Pittsburgh: "ظننت أنه سيأكلني". بدأ الدب بملاحقته فركض إلى داخل المتجر، حيث كان الحيوان على بُعد أقل من نصف متر منه، قبل أن ينجو بانعطافه في أحد الممرات.



أظهرت كاميرات المراقبة الدب وهو يتجول داخل المتجر لنحو عشر دقائق ويبحث خلف المنضدة، ثم غادر من تلقاء نفسه. وقال فريزي إنه لاذ مع أمين الصندوق بالفرار إلى السيارة فور ابتعاد الدب.



وأوضحت لجنة صيد بنسلفانيا أن بعض الدببة تعتاد على وجود البشر قرب مصادر الغذاء مثل القمامة ومغذيات الطيور، ما يزيد احتمال اقترابها ووقوع حوادث مشابهة.