قهوة بالصراصير".. مشروب جديد يثير ضجة كبيرة في الصين - صورة

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   قدم متحف متخصص في علم الحشرات في بكين تجربة غير مألوفة لزواره عبر طرح مشروب قهوة بمسحوق الصراصير المجففة وشرائح ديدان الميل ورم، بسعر 45 يوانًا.

يعتمد المشروب على قهوة عادية ممزوجة بالديدان المجففة مع طبقة خفيفة من مسحوق الصراصير. ووصف الزبائن الطعم بأنه يميل إلى النكهة المحروقة مع حموضة خفيفة.


المتحف يواصل تقديم مشروبات أخرى بطابع حشري، منها مشروب بعصارة نبات مفترس وآخر يحتوي على نمل، ويُطرح موسمياً مثل الهالووين، مؤكداً أن جميع المكونات آمنة ومشتراة من متاجر الطب الصيني التقليدي.


على الرغم من اهتمام بعض الزوار، يظل الإقبال محدوداً، إذ تُباع أكثر من 10 أكواب يومياً، فيما تقل زيارة العائلات بسبب النفور من الصراصير.

 


Image1_11202520112237137316006.jpg

لبنان 24 

 

 
 
