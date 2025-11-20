بعد 92 عاماً.. فك لغز القبر المعزول في تركيا

الوكيل الإخباري- أثار قبر معزول في موقع تشاتالهويوك الأثري بتركيا تساؤلات لسنوات، لوجوده منفردًا بعيدًا عن المقابر الأخرى. وبعد 92 عامًا، كشف البروفيسور الدنماركي سكوت دونالد هادوو لغز القبر الذي تعود صاحبه إلى السيدة غوللي أيشا، المدفونة عام 1933 على المنحدر الجنوبي الشرقي للتلة الشرقية.

وبحسب دراسة هادوو، فإن غوللي أيشا عاشت منبوذة اجتماعيًا بعد انتشار اتهامات وشائعات حول "سلوك غير أخلاقي"، خاصة بعد وفاة زوجها خلال حرب الاستقلال التركية، ما أدى لرفض دفنها في المقبرة الجماعية للقرية. ولجأت أسرتها لدفنها في الموقع الأثري المرتفع، حيث نُقش على شاهد قبرها: “المرحومة غوللي أيشا، ابنة حسين.. 22/2/1933”.



وأوضح الباحث أن اختيار هذا الموقع يعكس محاولة الأسرة إضفاء بُعد رمزي على دفنها، بوضعها بين أجيال تشاتالهويوك القديمة رغم عزلتها الاجتماعية.