الجمعة 2025-11-21 04:11 م
 

نصف مليون دولار "تعويض" بعد قتل شرطي لكلب أليف في أمريكا - فيديو

للا
تعبيرية
 
الخميس، 20-11-2025 10:19 ص

الوكيل الإخباري-   وافقت مدينة ستيرجن الأمريكية على دفع 500 ألف دولار لصاحب كلب قُتل برصاص شرطي، بعد دعوى قضائية اتهمت المدينة بـ سوء تدريب الضباط والإشراف عليهم.

وأثار الفيديو الذي يوثق الحادثة، والتي وقعت عام 2024، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل، إذ يظهر الكلب تيدي يتجول في حديقة قبل أن يطلق الشرطي النار عليه بشكل مفاجئ.


ورغم تأكيد المدينة أن الشرطي كان "مخولًا قانونيًا" باستخدام السلاح، تم التوصل إلى تسوية يحصل بموجبها مالك الكلب، نيكولاس هانتر، على 282,500 دولار، بينما تذهب 217,500 دولار لمحاميه.


وذكر الشرطي مايرون وودسون أنه ظنّ أن الكلب ضال ومصاب بجروح خطيرة، مؤكدًا التزامه بسياسات استخدام القوة.


وقال الفريق القانوني لهانتر لصحيفة "الإندبندنت" إن موكلهم يشعر بالارتياح لانتهاء القضية، لكن "لا شيء سيعيد تيدي إليه".

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

