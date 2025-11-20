اليوم العالمي للطفل: يوم للاحتفاء بحقوقهم وبناء مستقبل أفضل

الوكيل الإخباري- يصادف 20 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للطفل، الذي أعلنته الأمم المتحدة ليكون مناسبة عالمية للاحتفاء بحقوق الأطفال وضمان حياتهم بكرامة وأمان. ويركز اليوم على التعليم، الصحة، الحماية، واللعب كحقوق أساسية لكل طفل، بغض النظر عن جنسه أو جنسيته.

اضافة اعلان



وترجع فكرة اليوم إلى الاحتفالات المبكرة بالطفل في عشرينيات القرن الماضي، لكن الأمم المتحدة وحدت المناسبة عالميًا بعد اعتماد إعلان حقوق الطفل عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989، لتصبح المرجع الأساسي لحماية حقوق الأطفال حول العالم.