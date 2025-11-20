اليوم العالمي للطفل: يوم للاحتفاء بحقوقهم وبناء مستقبل أفضل

وترجع فكرة اليوم إلى الاحتفالات المبكرة بالطفل في عشرينيات القرن الماضي، لكن الأمم المتحدة وحدت المناسبة عالميًا بعد اعتماد إعلان حقوق الطفل عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989، لتصبح المرجع الأساسي لحماية حقوق الأطفال حول العالم.
ويُحتفل بهذه المناسبة من خلال فعاليات تعليمية وفنية ومسابقات وحملات توعية تهدف إلى دعم الأطفال، خصوصًا من يعيشون في ظروف صعبة بسبب الحروب أو الفقر أو الأمراض. ويؤكد الخبراء أن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في المستقبل، فكل خطوة لتأمين تعليمهم وصحتهم تضمن جيلًا قويًا وواعٍ وقادرًا على التغيير الإيجابي.
