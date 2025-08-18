غضب في العراق بعد إساءة مغنٍ لشاب من متلازمة داون – فيديو

الوكيل الإخباري- ثار مقطع فيديو لمغنٍ شعبي في العراق موجة غضب واسعة، بعد أن أهان شابًا من ذوي متلازمة "داون" خلال حفل أقيم في مدينة كركوك.

اضافة اعلان



وظهر المغني في الفيديو وهو يؤدي إحدى الأغاني وسط تفاعل الحاضرين، بينما كان شاب من ذوي المتلازمة يشارك بالرقص مع الحضور بفرح واضح. لكن المغني فاجأ الجميع حين وجّه له وصفًا مسيئًا خلال الأغنية، ثم قام بدفعه وإخراجه من بين الراقصين.



الحادثة التي وثقتها الكاميرات أثارت استياء شعبيًا واسعًا داخل كركوك وخارجها، وامتد الغضب إلى منصات التواصل الاجتماعي حيث طالب ناشطون بمحاسبة المغني على سلوكه المهين.

كركوك تنتفض ضد الاساءة لذوي الهمم بَعَــدْ تنمر مطرب على شاب من اصحاب الاحتايجات الخاصة 💔 pic.twitter.com/9PdhSWnfdx August 17, 2025