غضب في العراق بعد إساءة مغنٍ لشاب من متلازمة داون – فيديو

وظهر المغني في الفيديو وهو يؤدي إحدى الأغاني وسط تفاعل الحاضرين، بينما كان شاب من ذوي المتلازمة يشارك بالرقص مع الحضور بفرح واضح. لكن المغني فاجأ الجميع حين وجّه له وصفًا مسيئًا خلال الأغنية، ثم قام بدفعه وإخراجه من بين الراقصين.
الحادثة التي وثقتها الكاميرات أثارت استياء شعبيًا واسعًا داخل كركوك وخارجها، وامتد الغضب إلى منصات التواصل الاجتماعي حيث طالب ناشطون بمحاسبة المغني على سلوكه المهين.
كركوك تنتفض ضد الاساءة لذوي الهمم بَعَــدْ تنمر مطرب على شاب من اصحاب الاحتايجات الخاصة 💔 pic.twitter.com/9PdhSWnfdx— الشاهين 🦅 (@falc313) August 17, 2025
-
أخبار متعلقة
-
4 نصائح لاختيار الحقيبة المدرسية المثالية قبل العودة إلى المدارس
-
رغم كراهيته له...امريكي يربح نصف مليون دولار من هذا المنتج!
-
مزاح أشعل غضبا واسعا.. ليبي يطلق أسدا على عامل مصري (فيديو)
-
تأثير الموسيقى على التعافي النفسي والبدني
-
هكذا خرج أصدقاء من مصعد معطّل في احدى الدول - فيديو
-
امرأة تركية تنتقم من زوجها بطريقة غريبة (فيديو)
-
بعد تحديات صحية وعائلية.. الأمير ويليام وكيت يبدآن فصلًا جديدًا في منزل وندسور
-
أمواج بارتفاع 15 قدماً تجتاح ألاسكا بسبب انزلاق أرضي ضخم! - فيديو