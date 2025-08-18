الإثنين 2025-08-18 10:57 ص
 

غضب في العراق بعد إساءة مغنٍ لشاب من متلازمة داون – فيديو

تعبيرية
 
الإثنين، 18-08-2025 09:48 ص

الوكيل الإخباري-   ثار مقطع فيديو لمغنٍ شعبي في العراق موجة غضب واسعة، بعد أن أهان شابًا من ذوي متلازمة "داون" خلال حفل أقيم في مدينة كركوك.

وظهر المغني في الفيديو وهو يؤدي إحدى الأغاني وسط تفاعل الحاضرين، بينما كان شاب من ذوي المتلازمة يشارك بالرقص مع الحضور بفرح واضح. لكن المغني فاجأ الجميع حين وجّه له وصفًا مسيئًا خلال الأغنية، ثم قام بدفعه وإخراجه من بين الراقصين.


الحادثة التي وثقتها الكاميرات أثارت استياء شعبيًا واسعًا داخل كركوك وخارجها، وامتد الغضب إلى منصات التواصل الاجتماعي حيث طالب ناشطون بمحاسبة المغني على سلوكه المهين.

 

 

