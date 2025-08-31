الأحد 2025-08-31 08:49 م
 

أبرز التعديلات على نظام ترخيص السواقين لسنة 2025

الأحد، 31-08-2025 07:45 م

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام ترخيص السوَّاقين لسنة 2025م.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات توحيد مُدد رخص القيادة بالفئات الرابعة والخامسة والسادسة التي كانت تمنح لخمس سنوات، مع مدد رخص القيادة للفئات الأولى والثانية والثالثة لتصبح مدَّتها جميعاً عشر سنوات.


كما يأتي التعديل لوجوب حصول سائقي مركبات النقل العام ونقل الطلاب على تصريح سنوي للعمل في هذا المجال؛ وذلك تحقيقاً للسلامة المرورية، وللتسهيل على المواطنين، والحفاظ على السلامة العامَّة لمستخدمي هذا النَّوع من وسائل النَّقل.

 
 
