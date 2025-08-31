أبرز التعديلات على نظام ترخيص السواقين لسنة 2025

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام ترخيص السوَّاقين لسنة 2025م.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات توحيد مُدد رخص القيادة بالفئات الرابعة والخامسة والسادسة التي كانت تمنح لخمس سنوات، مع مدد رخص القيادة للفئات الأولى والثانية والثالثة لتصبح مدَّتها جميعاً عشر سنوات.