صرف مستحقات مالية لطلبة المنح والقروض الداخلية اعتباراً من هذا الموعد
الخميس، 06-11-2025
10:03 ص
الوكيل الإخباري-
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المخصصات المالية للفصل الصيفي الماضي من العام الجامعي 2024-2025 لجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب في كل من: جامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية، والجامعة الأردنية / فرع العقبة، جامعة البلقاء التطبيقية/كليات: العقبة، والشوبك، حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية، أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 11-11-2025.اضافة اعلان