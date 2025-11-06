صرف مستحقات مالية لطلبة المنح والقروض الداخلية اعتباراً من هذا الموعد

10:03 ص

الوكيل الإخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المخصصات المالية للفصل الصيفي الماضي من العام الجامعي 2024-2025 لجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب في كل من: جامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية، والجامعة الأردنية / فرع العقبة، جامعة البلقاء التطبيقية/كليات: العقبة، والشوبك، حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية، أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 11-11-2025.


