"أوقاف معان" تختتم فعاليات المراكز القرآنية الصيفية

الثلاثاء، 02-09-2025 11:05 م

الوكيل الإخباري- اختتمت مديرية أوقاف محافظة معان، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لهذا العام تحت شعار: "يداً بيد... من المخدرات.. نحمي أجيال الغد".

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مسجد الحسن البصري، جرى خلاله تكريم المشرفين والطلبة المشاركين، ومن بينهم الأوائل والمتميزون، وتسليمهم شهادات تقدير وجوائز تحفيزية.


وأكد محافظ معان خالد الحجاج، أهمية العناية بكتاب الله تعالى ودعم حفظته، عبر توفير الحلقات والمراكز القرآنية التي تُسهم في إعداد جيل حافظ لكتاب الله، متمسك بتعاليمه وقيمه، مشدداً على ضرورة استثمار أوقات الطلبة بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، وجعل هذه المراكز منصةً رائدة لاحتضان المواهب المتميزة.


وأشار إلى أن المراكز القرآنية تُعد منارةً لنشر العلم وتعليم القيم الإسلامية، وتلعب دوراً محورياً في ترسيخ تعاليم الدين الحنيف في نفوس الناشئة وتعزيز الأخلاق الحميدة.


من جانبه، قال مدير أوقاف معان، باسم الخشمان، إن فعاليات المراكز استمرت 4 أسابيع، وشارك فيها 2288 دارساً ودارسة، بواقع 1458 طالباً و830 طالبة من فئتي البراعم والناشئة ممن تراوحت أعمارهم بين 6 و16 عاماً، موزعين على 77 مركزاً قرآنياً في المحافظة.


وأعرب الخشمان عن اعتزازه بنجاح هذه المراكز وتحقيقها أهداف وزارة الأوقاف في استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية، وتنمية مهاراتهم بما يعود عليهم بالنفع، إضافة إلى تعزيز ارتباطهم بكتاب الله، وغرس القيم الدينية السمحة والأخلاق الفاضلة في نفوسهم.

 
 
