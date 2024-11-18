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اجتماع في تربية عجلون استعدادا لاختبار دولي

تربية عجلون
تربية عجلون
الإثنين، 18-11-2024 11:55 م

الوكيل الإخباري-    عقدت مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون، اليوم الاثنين، في قاعة مدرسة حطّين الأساسية المختلطة اجتماعاً مع المشرفين التربويين المختصين ومديري ومديرات المدارس المشاركة في الاختبار الدولي PISA لعام 2025.

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وأكد مدير التربية الدكتور إبراهيم المحاسنة أهمية الاختبار الدولي باعتباره أداة تقييمية تقدم تغذية راجعة دقيقة حول مستويات الطلبة الدراسية في مباحث الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، مما يساعد على تحديد مواطن القوة والضعف ووضع الخطط الإثرائية والعلاجية المناسبة لتحسين الأداء.


ودعا إلى تكثيف الجهود لضمان جاهزية المدارس واستعدادها التام لتطبيق الاختبار، مشدداً على ضرورة تدريب الطلبة على نماذج تحاكي طبيعة الأسئلة في PISA لتجاوز التحديات التي قد تواجههم أثناء الامتحان وتحقيق نتائج متقدمة ترفع من جودة الأداء التعليمي.


وفي نهاية الاجتماع، تمت مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المدارس المشاركة وطرح الحلول المناسبة لتجاوزها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الحاضرين لتحسين التجربة التعليمية.

 
gnews

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