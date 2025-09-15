3 وفيات وإصابة بتدهور مركبة في عمّان

الوكيل الإخباري- - أكد مندوب إدارة السير في مديرية الأمن العام، أن كوادر الإدارة تعاملت فجر الاثنين، مع حادث تدهور مركبة واصطدامها بالرصيف قبل انقلابها داخل عبارة لتصريف المياه في شارع الجيش، ضمن اختصاص مديرية وسط عمان، للقادم من جهة البلد باتجاه محطة البصراوي، نتج عنه 3 وفيات.

