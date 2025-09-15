في صفقة كبرى .. القدس للتأمين تستحوذ على 72% من أسهم التأمين العربية – الأردن

11:05 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة القدس للتأمين عن إتمام صفقة الاستحواذ على 72% من أسهم شركة التأمين العربية – الأردن، وذلك بعد استكمال كافة المتطلبات التنظيمية والحصول على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني، وهيئة الأوراق المالية، ودائرة مراقبة الشركات.





هذه الصفقة، والتي تهدف إلى اندماج الشركتين، تعد نقلة نوعية وإحدى أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع التأمين الأردني، وتشكل محطة استراتيجية مفصلية ضمن خطة شركة القدس للتأمين لتعزيز حضورها في السوق المحلي، ورفع قدرتها التنافسية، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز الشركات في صناعة التأمين على مستوى المملكة.



وفي هذا السياق، رفعت شركة القدس للتأمين رأسمالها إلى 16 مليون دينار أردني، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز ملاءتها المالية، وتوسيع قاعدة أعمالها بما يواكب طموحاتها المستقبلية.



وأكد بيان صادر عن شركة القدس للتأمين أن هذه العملية ستتم بـانتقال سلس ومدروس، وستسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، من خلال دمج خبرات شركتين عريقتين في صناعة التأمين، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد والخبرات المشتركة، وتحقيق مؤشرات مالية قوية عند اكتمال الاندماج.



وسيستمر كلا الشركتين بتقديم خدماتهما التأمينية كالمعتاد، مع التزام كامل بعدم التأثير على تجربة العملاء والشركاء خلال فترة الانتقال. ووفقاً للبيان، ستباشر الشركتان قريباً تنفيذ خطط الاندماج والتكامل المؤسسي، بما يشمل توحيد الهياكل التنظيمية، وتوحيد السياسات التشغيلية، وتكامل الأنظمة والخدمات، ضمن رؤية موحدة للنمو المستدام.



وفي تعليقه على هذه الخطوة، أكد محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة القدس للتأمين، أن الصفقة تمثل محطة نوعية في مسيرة الشركة، قائلاً: "هذه الخطوة تأتي في سياق خطتنا للتوسع والنمو، وبناء كيان تأميني أقوى وأكثر قدرة على مواكبة متطلبات السوق وتقديم حلول متكاملة للعملاء."



من جهته، أكّد عماد مرار، الرئيس التنفيذي لشركة القدس للتأمين، أن الشركتان تستعدان لدخول مرحلة جديدة من العمل المشترك، مبيناً أن: "الانتقال إلى هذه المرحلة يتم بشكل مدروس، مع التركيز على استمرارية الخدمات دون أي تأثير على العملاء، وضمان الحفاظ على استقرار العمليات التشغيلية في كافة الجوانب."



من جانبه، أعرب سفيان دعيس، رئيس مجلس إدارة شركة التأمين العربية – الأردن، عن ثقته بنجاح هذا التكامل، مؤكداً أن الشراكة المؤسسية بين الطرفين ستفتح آفاقاً جديدة لكافة المساهمين والعملاء والموظفين، وستُسهم في تطوير قطاع التأمين الأردني ورفع معايير الخدمة فيه.



كما أوضح باسم حدادين، المدير العام لشركة التأمين العربية – الأردن، أن عملية التكامل تمثل فرصة واعدة لكلا الطرفين، وقال: "نحن ننظر إلى هذه العملية كخطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر قوة وفعالية، وسنستمر في تقديم خدماتنا بنفس الجودة والمهنية إلى أن يتم الاندماج التام بين الشركتين."



وتعكس هذه الصفقة تحولاً استراتيجياً سيمكن القدس للتأمين من مواجهة تحديات السوق بكفاءة أعلى، معززة قدراتها التشغيلية والمالية، ومرسخة مكانتها ضمن كبرى شركات التأمين في المملكة مما سيعود بالنفع على شركائها كافة.