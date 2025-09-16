غارات للاحتلال تستهدف محيط أبراج المخابرات شمال غربي غزة

-
أخبار متعلقة
-
مجزرة جديدة في قصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين في منطقة الأمن العام شمال غزة
-
أكسيوس: الجيش الإسرائيلي شن هجوما بريا لاحتلال مدينة غزة
-
غزة تحت النار .. 37 غارة إسرائيلية خلال 20 دقيقة
-
مقررة أممية: إسرائيل تستهدف الصحفيين بشكل متعمد للتغطية على "الإبادة"
-
بينهم وزيرة .. استدعاء مقربين من نتنياهو وبن غفير بشبهة فساد ومخدرات
-
إسرائيل تشن هجوما كبيرا وواسعا على مدينة غزة الآن
-
نتنياهو يقر "بعزلة إسرائيل" .. ويؤكد: سنضطر للتكيف
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 64,905