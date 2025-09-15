أجهزة سامسونج المنزلية تصبح أول منتجات تحصل على ملصق الأمان السيبراني من ‘BSI’ بموجب اتفاقية الاعتراف المتبادل بين كوريا وألمانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة أن كلًا من مكنسة الروبوت الجديدة ‘Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra’ وثلاجة ‘Bespoke AI’ قد حصلتا رسميًا على ملصق الأمان السيبراني من ‘BSI’. ويأتي هذا الإنجاز بعد توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA) بين الوكالة الكورية للإنترنت والأمن (KISA) والمكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات ‘BSI’.

اضافة اعلان



وتُتيح الاتفاقية الاعتراف بنتائج تقييم الأمن السيبراني للمنتجات الحاصلة على الملصقات، ما يُساعد الشركات على تسريع دخولها إلى الأسواق مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الثقة عبر الحدود. وبموجب هذا الترتيب، يُمكن لمنتجات سامسونج التي تجتاز شهادة الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء (CIC) من (KISA) أن تحصل على اعتماد مماثل ضمن نظام الملصقات الخاص بــ ‘BSI’.



وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في وحدة الأجهزة الرقمية لدى سامسونج للإلكترونيات، جيونغ سيونغ مون: "نفخر بكوننا أول جهة تحصل على اعتراف متبادل رسمي بموجب الاتفاقية بين كوريا وألمانيا." وتابع: "سنواصل التركيز على تعزيز أمن أجهزة إنترنت الأشياء، لنمنح المستخدمين تجربة أكثر أمانًا وراحة مع الأجهزة المنزلية الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي."



وخلال فعاليات معرض ‘IFA 2025’ في برلين، نظّمت كل من ‘KISA’ و ‘BSI’ مراسم احتفالية بمناسبة منح الملصقات الجديدة للمنتجات وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA) رسميًا. وقد أُقيمت المراسم في جناح ‘BSI’ ضمن المعرض، بحضور ممثلين رئيسيين من ‘BSI’ و ‘KISA’ ووحدة الأجهزة الرقمية في سامسونج.