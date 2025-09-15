الإثنين 2025-09-15 12:24 م
 

أجهزة سامسونج المنزلية تصبح أول منتجات تحصل على ملصق الأمان السيبراني من 'BSI' بموجب اتفاقية الاعتراف المتبادل بين كوريا وألمانيا

سامسونج للإلكترونيات
 
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة أن كلًا من مكنسة الروبوت الجديدة ‘Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra’ وثلاجة ‘Bespoke AI’ قد حصلتا رسميًا على ملصق الأمان السيبراني من ‘BSI’. ويأتي هذا الإنجاز بعد توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA) بين الوكالة الكورية للإنترنت والأمن (KISA) والمكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات ‘BSI’.

وتُتيح الاتفاقية الاعتراف بنتائج تقييم الأمن السيبراني للمنتجات الحاصلة على الملصقات، ما يُساعد الشركات على تسريع دخولها إلى الأسواق مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الثقة عبر الحدود. وبموجب هذا الترتيب، يُمكن لمنتجات سامسونج التي تجتاز شهادة الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء (CIC) من (KISA) أن تحصل على اعتماد مماثل ضمن نظام الملصقات الخاص بــ ‘BSI’.


وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في وحدة الأجهزة الرقمية لدى سامسونج للإلكترونيات، جيونغ سيونغ مون: "نفخر بكوننا أول جهة تحصل على اعتراف متبادل رسمي بموجب الاتفاقية بين كوريا وألمانيا." وتابع: "سنواصل التركيز على تعزيز أمن أجهزة إنترنت الأشياء، لنمنح المستخدمين تجربة أكثر أمانًا وراحة مع الأجهزة المنزلية الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي."


وخلال فعاليات معرض ‘IFA 2025’ في برلين، نظّمت كل من ‘KISA’ و ‘BSI’ مراسم احتفالية بمناسبة منح الملصقات الجديدة للمنتجات وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA) رسميًا. وقد أُقيمت المراسم في جناح ‘BSI’ ضمن المعرض، بحضور ممثلين رئيسيين من ‘BSI’ و ‘KISA’ ووحدة الأجهزة الرقمية في سامسونج.


شهادة ‘KISA’ للأمن السيبراني في أجهزة إنترنت الأشياء (CIC)
تُقيّم شهادة ‘CIC’ مستوى الأمان في المنتجات ضمن فئات مثل مكانس الروبوت، والكاميرات الذكية المنزلية، والأجهزة المتصلة، ويتم تصنيفها إلى ثلاث درجات هي ’Lite’ و’Basic’ و ‘Standard’، وذلك بناءً على قدرتها على التصدي للتهديدات الرقمية.

وفي العام الماضي، أصبحت سامسونج أول شركة تحصل على أعلى تصنيف "Standard" من ‘KISA’ عن مكنستها الروبوتية، ولا تزال حتى الآن العلامة التجارية الوحيدة التي تحمل هذا التصنيف.

وقد حصلت المكنسة الروبوتية الجديدة وثلاجات ‘Bespoke AI’ مؤخرًا على نفس الدرجة "Standard" ضمن شهادة ‘CIC’، وهي درجة تُمنح فقط للأجهزة القادرة على مقاومة محاولات الاختراق المتقدمة.
 
حماية معزّزة للمنازل المتصلة
تتميّز المكنسة الروبوتية وثلاجات ‘Bespoke AI’ بمجموعة من تقنيات الأمان المتقدّمة، التي تُمكّن المستخدمين من الاستفادة من أتمتة منزلية أكثر ذكاءً وأمانًا. وبالإضافة إلى نظام الحماية ‘Samsung Knox’ الذي يحمي الأجهزة من البرمجيات الخبيثة والتهديدات الخارجية، يوفّر الطراز الجديد:
* ‘Knox Matrix Trust Chain’  تراقب حالة الأمان لجميع أجهزة ‘SmartThings’ المترابطة، للكشف عن أي اختراقات محتملة ومنعها. 
* ‘Knox Vault’ يُخزّن المعلومات الحساسة في شريحة أمنية مادية منفصلة، توفر مستوى حماية عاليًا ضد محاولات الوصول غير المصرّح به.
 
ومن خلال هذه الحلول، يمكن للمستخدمين الاستفادة بثقة من مزايا الذكاء الاصطناعي مثل التعرّف على الأجسام ‘AI Object Recognition’ في مكنسة ‘Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra’، والاتصال الذكي عبر ‘SmartThings’، مع ضمان أعلى درجات الخصوصية والحماية. وقد استعرضت سامسونج كلا المنتجين إلى جانب ابتكارات أخرى في الذكاء الاصطناعي وتوصيل الأجهزة المنزلية، ضمن فعاليات معرض ‘IFA 2025’ في برلين.

 
 
