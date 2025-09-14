الأحد 2025-09-14 10:45 ص
 

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن السبت
مصاغ ذهبي
 
الأحد، 14-09-2025 08:03 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية الاحد عند 73.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 71.30 دينارا لجهة الشراء وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

حيث جاء سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراطًا عند 84.500 دينار، وعيار 21 قيراطًا عند 73.800 دينار، بينما سجل عيار 18 قيراطًا 65.400 دينار، وعيار 14 قيراطًا 49.800 دينار.

Image1_92025148247543507637.jpg

 
 
