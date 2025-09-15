الإثنين 2025-09-15 10:46 م
 

التعليم العالي تعلن عن منح بكالوريوس تقنية في المغرب

الإثنين، 15-09-2025 10:38 م
الوكيل الإخباري-   تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الجامعي 2025-2026 في برنامج البكالوريوس بتخصصات تقنية في المملكة المغربية الشقيقة.اضافة اعلان


شروط التقديم:

أن يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها الفرع العلمي، والفرع العلمي (حقل طبي)، الفرع العلمي (حقل هندسي) للعام 2025 فقط.

ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (80%) في تخصصات الهندسة و(65%) للتخصصات الأخرى.

التخصصات المتاحة مبينة داخل رابط التقديم.

تعبئة الطلب عبر الرابط التالي: https://forms.gle/VqxtDcKky968Ki1L7

آلية الترشيح:

سيتم ترشيح الطلبة الحاصلين على أعلى معدلات في شهادة الثانوية العامة.

موعد التقديم:

يبدأ موعد تقديم الطلبات اعتباراً من تاريخ 15-9-2025 ولغاية تاريخ 20-9-2025.

ملاحظات:

 تشمل المنحة تغطية الرسوم الدراسية وتأمين السكن الجامعي ومخصصاً شهرياً حسب تعليمات السلطات المعنية في المملكة المغربية.

 الدراسة باللغة الفرنسية، بحيث يخضع الطالب لدراسة سنة تحضيرية باللغة الفرنسية قبل بداية الدراسة.

 تحدد الجامعة من الجانب المغربي ولا يحق للطالب طلب تغيير الجامعة أو التخصص لاحقاً.

يحق للطالب اختيار تخصص واحد فقط في طلب الحصول على المنحة.

 لن يتم اعتماد طلبات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة ما قبل العام 2025.

يتحمل الطالب مسؤولية الوثائق والمعلومات المدخلة على رابط التقديم، وفي حال عدم تطابق المعلومات المدخلة مع الوثائق الرسمية سيتم إلغاء الطلب.
 
 
